Иран назвал причину задержки вылета разбившегося «Боинга-737»

Тегеран, 10 января. Самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ), разбившийся под Тегераном, задержался с вылетом на час из-за перегруза. Об этом сообщил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

По его словам, на рейс было зарегистрировано большое количество пассажиров, они летели с внушительным багажом. Пилот принял решение заправить больше топлива, добавил Резаифар.

«Пилот понял, что вес воздушного судна превышает допустимый для взлета. Поэтому он принял решение просить сотрудников аэропорта уменьшить количество багажа», — объяснил он.

Резаифар сообщил, что рейс задержался из-за выгрузки багажа. Информация о технических неполадках не соответствует действительности.

Самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

По предварительной информации, самолет загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании авиакатастрофы, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.