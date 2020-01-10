Депутат Примаков назвал США «участниками бедлама» в Ливии

Москва, 10 января. Слаженные действия России могут положительно повлиять на урегулирование ситуации в Ливии. С такой точкой зрения выступил член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков.

Он отметил, что ситуация в данной стране Северной Африки зависит «от многих игроков». Парламентарий напомнил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи 8 января отметили, что диалог по ливийскому урегулированию должен быть инклюзивным.

«Россия заинтересована в том, чтобы все там утихомирить. Она сейчас очень активно работает для установления мира на Ближнем Востоке. США [тоже работают в Ливии, но] как участники всего это бедлама, который там происходит с 2011 года», — сказал Евгений Примаков в комментарии изданию «Политика сегодня».

Он также добавил, что над разрешением ситуации в Ливии работают и другие страны. Например, Италия пыталась усадить за стол переговоров главу так называемого Правительства национального согласия Ливии Фаейза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара, однако эта встреча сорвалась. Несмотря на это, Примаков выразил надежду, что все стороны в Ливии прислушаются к позиции России и Турции.

«Мы надеемся, что встреча Владимира Владимировича с Эрдоганом и предложения по перемирию будут услышаны сторонами, и это перемирие будет установлено. Хотя мы понимаем, насколько сложен ливийский конфликт и сколько интересов там пересекается, сколько национальных групп находится в ПНС и ЛНА. Мы надеемся, что к позиции России и Турции все эти стороны прислушаются», — резюмировал парламентарий.

Ранее ЛНА Халифы Хафтара приветствовала российско-турецкую инициативу о прекращении огня в Ливии.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и последующего убийства Муаммара Каддафи. В 2015 году при поддержке Запада было сформировано так называемое Правительство национального согласия, которое по факту опирается на разрозненные вооруженные группировки, в составе которых действуют боевики запрещенных в РФ организаций «Аль-Каида»1, «Исламское государство»1 и «Братья-мусульмане»1. Сейчас под контролем этой структуры находятся ливийский Триполи и еще ряд населенных пунктов на северо-западе страны.

В 2014 году Ливийская национальная армия под командованием Хафтара начала антитеррористическую операцию, направленную на освобождение страны от джихадистов. Сейчас большая часть территории государства находится под контролем ЛНА. Весной 2019 года фельдмаршал Хафтар отдал приказ о старте очередной фазы операции «Аль-Карама», цель которой заключается в освобождении Триполи от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.