Сальма Хайек рассказала о лопнувшем на вручении «Оскара» платье

Лос-Анджелес, 10 января. Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала о забавном случае, который произошел с ней перед вручением кинопремии «Оскар» в 2003 году.

Уроженка Мексики была номинирована на звание лучшей актрисы за участие в картине «Фрида». Она надела прекрасное платье, которое подчеркивало ее точеную фигуру.

Однако платье-футляр не выдержало и в самый неподходящий момент лопнуло по швам. Хайек чуть не опозорилась у всех на глазах. Она заявила Daily Mail, что наряд порвался из-за ее больших ягодиц.

Спасла коллегу из неловкой ситуации актриса Рене Зеллвегер.

«В итоге у меня не было платья для «Оскара», а церемония вот уже сейчас. И Рене дала мне одно из своих платьев, которые, слава богу, были широкими в бедрах и растягивались в груди», — сказала звезда.

Зеллвегер предложила Хайек напрокат платье, разработанное дизайнером Каролиной Эррерой. Черный лиф, белая свободная юбка — все отлично подошло актрисе.

К счастью, Хайек не пришлось в том году подниматься на сцену во время вручения премии. Приз ушел Николь Кидман. Мексиканка лишилась награды, но обрела настоящую подругу.

Она считает, что у Зеллвегер самое доброе сердце. А звезда фильма «Дневник Бриджит Джонс» уверена, что Хайек могла бы надеть платье любой актрисы и отлично выглядеть — настолько шикарная у нее фигура.

Ранее сообщалось, что Сальма Хайек обвинила продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Она заявила, что он предлагал ей всякие непристойности.