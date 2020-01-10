США лгут о катастрофе «Боинг-737» в Иране, уверены пользователи соцсетей

Пользователи социальных сетей и независимые СМИ из разных стран рассматривают различные версии крушения борта PS752 «Международных авиалиний Украины», который разбился ранним утром 8 января под Тегераном. Многие с недоверием относятся к версии, которую продвигают американские медиа.

Напомним, американский телеканал CBS со ссылкой на неназванные источники в Белом доме объявил, что администрация США «практически уверена» в том, что «Боинг-737» был якобы случайно сбит иранской зенитной ракетой. Согласно версии, которую пропаганда США продвигает с вечера 9 января, авиалайнер был сбит «случайно» во время ракетного удара, который Корпус стражей Исламской революции нанес по американской базе «Айн аль-Асад» на западе Ирака.

Военный источник в Иране заявил южноафриканскому изданию Live Report, что авиалайнер был сбит американским беспилотником.

«Соединенные Штаты пытались уничтожить иранский правительственный самолет, на котором находились люди, ответственные за ракетный удар по американским базам. Однако по ошибке был сбит обычный гражданский авиалайнер, — заявил неназванный иранский военный. — Когда будут получены доказательства этой версии, об этом объявит руководство страны».

Известный блогер Ian56 опровергает связь между ракетным ударом КСИР и украинским авиалайнером на своей странице Twitter.

«Иранские ракеты были запущены около 2 часов ночи по местному времени. Украинский авиалайнер взлетел в 6.12, — напомнил Иэн, самостоятельный геополитический аналитик из Великобритании. – Кроме того, район запуска ракет находится на расстоянии более чем 200 миль (320 км) от Тегерана, ближе к границе Ирака».

The Iranian missiles were launched around 2am local time.

The Ukrainian airliner took off at 6:12am local.



Also the missiles were launched over 200 miles away from Tehran.

They were launched close to the Iraq border.

Al-Asad airbase was near maximum range for the missiles used. pic.twitter.com/6Njnd92duL — Ian56 (@Ian56789) January 10, 2020

Блогер собрал данные сервиса Flightradar, согласно которым 10 авиалайнеров благополучно вылетели из международного аэропорта имени Имама Хомейни между полуночью и 6 часами утра. Все они благополучно проследовали через тот же район, что и потерпевший крушение рейс PS752.

«Украинский авиалайнер следовал по обычной полетной траектории. Почему вдруг он был сбит ракетой ПВО Ирана, а остальные нет?» — задает вопросом Ian56.

Flight Radar have reported that 10 planes took off from Tehran international airport between midnight & 6am.



Ukrainian airliner Flight #PS752 followed the normal flight path.

Why would this plane be hit by an Iranian air defense missile & not others?https://t.co/8v9R8EZj6f — Ian56 (@Ian56789) January 10, 2020

Независимые СМИ также подвергли сомнению версию, якобы выдвинутую источниками в правительстве США (и подтвержденную, в частности, премьер-министром Канады Джастином Трюдо на основании «данных канадской разведки»). Портал Moon of Alabama подробно перечислил противоречия в версии, выдвинутой американскими СМИ. В частности, даже прозападные «расследователей» из Bellingcat не смогли найти источник фотографий якобы головной части поразившей авиалайнер ракеты 9К331, которые распространяются в соцсетях.

«Два представителя Пентагона предполагают, что инцидент был случайным». Когда так говорят в Пентагоне или ЦРУ, слово «предполагают» означает «нам очень хочется, чтобы это было правдой, но вообще-то мы понятия не имеем», — отмечает в комментариях пользователь AntiSpin.

«Это произошло спустя несколько часов после ответного удара Ирана. Каковы вообще шансы, что с этим связано крушение самолета? Практически нулевые, — отмечает пользователь mikh в комментариях к статье MoA. – Иранский ответ наверняка был очень унизительным опытом для США, поэтому они решили создать еще один MH17 и сбили лайнер, использовав средства радиоэлектронной борьбы. Его поджарили прямо в небе».

Многие пользователи соцсетей поддерживают альтернативную «бизнес»-версию: очерняя Иран, пропаганда США стремится защитить Boeing, одну из крупнейших военно-промышленных корпораций США, которая испытывает в последнее время серьезнейшие проблемы с надежностью своих самолетов.

«За последние 15 месяцев 600 человек погибли во время полета на различных вариантах семейства авиалайнера «Боинг-737», — отмечает пользователь Twitter hadi. – При этом «Боинг» — одна из крупнейших статей экспорта из США, и кризис может потопить компанию. Госсекретарь Помпео заявил Конгрессу США, что нет никаких разведывательных данных, которые бы указывали на то, что самолет был сбит».

Some points about #UkranianBoeing :

-In the past 15 months 600 people have been killed flying variations of #Boeing 737 family

- Boring is most US's valuable export & a crisis could sink it

-@SecPompeo told Congress that " there was no intelligence that plane was shot down" pic.twitter.com/CDOAZo2erE — hadi (@Zolfegar12) January 10, 2020

«Всем следует помнить, что слова «заявил чиновник США» означают «сейчас вам солгут», — уверен lgfocus.

Известный микроблогер Syrian Girl обнаружила целый набор странностей, связанных с крушением украинского авиалайнера. Вполне возможно, эти обстоятельства указывают на истинного виновника трагической катастрофы.

«Шпионы сообщили США, что Иран собирается ответить. Поэтому Штаты приказали своим людям в Иране сбить гражданский самолет, тщательно заснять это, а потом отправить видео в The New York Times. Это послание, — уверена Syrian Girl, — они сбили иранский лайнер в 1988. Есть что-то очень странное в этом видео с падением авиалайнера в Иране. Вы заметили, что тот, кто снимает видео, вообще не реагирует? Если бы увидели, как сбивают авиалайнер, вы бы тоже ни звука не издали? Даже взрыв не вызвал никакой реакции. Очевидно – они этого ждали. Единственная реакция, которую я вижу – оператор закуривает сигарету. Наверное, холодно стоять и ждать, пока твои друзья собьют самолет. Сколько он снимал? Они вырезали первые 30 минут?»

The only reaction i see in this video the cameraman smoking a cigarette. Must have been cold out there waiting for your friends to blow up an airliner. How long was he filming? Did they cut out the first 30 minutes? #UkrainianPlaneCrash #IranPlaneCrash

https://t.co/SuT6GmbcF2 — Syrian Girl ???????????????? (@Partisangirl) January 10, 2020

Сирийская блогерша из Австралии поддерживает версию, согласно которой борт PS752 был сбит – но не иранским ЗРК «Тор», а переносной зенитно-ракетным комплексом, таким как американский «Стингер».

«Ракета, которая наводится на цель с помощью радара, такая как у ЗРК «Тор-М1», ударила бы в корпус самолета, который обладает большим поперечным сечением. Однако мы видели взрыв двигателя – а значит, более вероятно, что была использована ракета с тепловым наведением. Главный подозреваемый – провезенные контрабандой американские ПЗРК. Уверена, опубликованный 10 дней назад старый пресс-релиз ЦРУ, в котором они угрожают отдать ПЗРК в руки террористам и ограничить их использование одним регионом, СОВЕРШЕННО НИКАК не связан с крушением украинского авиалайнера. Конечно же нет», — саркастически отмечает блогерша.

I'm sure this 10 day old CIA press release threatening to release MANPADS in the hands of terrorists and "region-lock" them has absolutely NOTHING to do with the Ukrainian airplane crash. Nothing at all. pic.twitter.com/IyK9WJQc59 — Syrian Girl ???????????????? (@Partisangirl) January 10, 2020

Пользователь из Чили напоминает, откуда на Ближний Восток попало огромное количество ПЗРК.

«Запад обвиняет ПВО Ирана, а я вам покажу другую систему, которую ЦРУ широко использовало для того, чтобы воевать со своими врагами», — пишет пользователь Enrique.

Он опубликовал видеозапись, на которой афганские боевики учатся использовать «Стингеры», которые были поставлены им для войны против советских войск.