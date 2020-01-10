Онтиков считает, что Хафтар понимает всю важность диалога с Россией по Ливии

Москва, 10 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар понимает всю важность и даже необходимость диалога с Россией по сложившейся в Ливии ситуации. Об этом заявил публицист и востоковед Андрей Онтиков.

По его мнению, то, что Хафтар одобрил инициативу России о старте процесса мирного урегулирования в африканской стране, говорит о понимании фельдмаршалом ключевого момента.

«В случае освобождения страны от террористов Ливии предстоит активно сотрудничать с Россией. Это очень положительный знак», — цитирует Онтикова iReactor.

Эксперт подчеркнул, что к озвученным Россией предложениям, как правило, всегда прислушиваются.

Востоковед при этом отметил, что Хафтар и официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари в своих заявлениях не обращают никакого внимания на Турцию.

«Это понятно, поскольку Анкара поддерживает ПНС Ливии, отправляя им боевиков и теперь уже даже официальный военный контингент», — объяснил он.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выпустили после встречи 8 января заявление, в котором констатировали, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года. Главы государств призвали все стороны конфликта прекратить боевые действия в ночь на 12 января.

ЛНА приветствовала инициативу Москвы и Анкары. Последняя, отметим, активно занимается переброской боевиков в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое, как и его главу Файеза Сарраджа, неоднократно уличали в связях с террористами ИГ1, «Аль-Каиды»1 и «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ). Турция поставляет ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго.

Армия Хафтара тем временем ведет в стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама». Фельдмаршал уже освободил большую часть Ливии от вооруженных бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.