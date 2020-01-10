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Сенатор Климов назвал оккупацией отказ США покинуть Ирак по требованию Багдада

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Сенатор Климов назвал оккупацией отказ США покинуть Ирак по требованию Багдада

Отказывая официальным властям Ирака в выведении своих войск из страны, Соединенные Штаты официально расписались в ее оккупации. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Андрей Климов.

Наглость США

Соединенные Штаты не собираются обсуждать с Ираком вывод своих войск из страны. Такое заявление сделал Государственный департамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди прислать делегацию для проработки вывода войск.

«На данный момент любая делегация, которую пошлют в Ирак, будет занята обсуждением того, как обновить наше стратегическое партнерство — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении Госдепа.

Сенатор Климов назвал оккупацией отказ США покинуть Ирак по требованию Багдада

Ранее Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео прислать представителей для разработки механизмов вывода иностранных войск. Кроме того, иракский лидер добавил, что Багдад желает сохранить «лучшие отношения с соседними и дружественными странами». В свою очередь Помпео подчеркнул, что США уважают суверенитет Ирака.

«Тем не менее нужно провести переговоры между властями США и Ирака не только о безопасности, но и о финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве», — говорится в заявлении.

В этой ситуации смехотворным выглядит заявление Госдепа о том, что США — это «сила добра на Ближнем Востоке».

Оккупация Ирака

Как отметил сенатор Андрей Климов, когда суверенное государство просит того, кто попал на его территорию без приглашения, выйти вон, а тот не хочет, то это называется оккупацией.

«Если строго по закону, в данном случае Ирак должен обратиться в Совет Безопасности ООН. К сожалению, у американцев там есть право вето. Но тем не менее иракские власти должны такой демарш сделать. Надо идти по процедуре, которая предусмотрена международным правом. И каждому, не стесняясь, называть вещи своими именами — в данном случае, что Соединенные Штаты оккупировали территорию Ирака», — пояснил Андрей Климов.

Сенатор Климов назвал оккупацией отказ США покинуть Ирак по требованию Багдада

По мнению сенатора, существует множество причин того, почему Соединенные Штаты не хотят покидать территорию Ирака. Одна из них заключается в том, что с иракской территории США могут контролировать многие процессы в Сирии, могут угрожать Ирану и в целом заниматься укреплением своих позиций на Ближнем Востоке.

«Они для этого туда и вползали в свое время. В том числе и для того, чтобы контролировать поставки нефти в регионе. Избирателям президента США Дональда Трампа меньше всего интересно, кто что оккупировал. Для них весь мир — галлюцинация, что-то, что существует вне Соединенных Штатов. Они во многом судят о том, что происходит, по голливудским фильмам и разного рода фейкньюс», — заключил Андрей Климов.

Требование об уходе военных США к парламенту Ирака выдвинул лично Махди после того, как США на территории государства убили командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Нападение на иранского военачальника Багдад расценил как нарушение условий размещения американских сил. Депутаты проголосовали за вывод американских войск с территории страны.

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