Сенатор Климов назвал оккупацией отказ США покинуть Ирак по требованию Багдада

Отказывая официальным властям Ирака в выведении своих войск из страны, Соединенные Штаты официально расписались в ее оккупации. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Андрей Климов.

Наглость США

Соединенные Штаты не собираются обсуждать с Ираком вывод своих войск из страны. Такое заявление сделал Государственный департамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди прислать делегацию для проработки вывода войск.

«На данный момент любая делегация, которую пошлют в Ирак, будет занята обсуждением того, как обновить наше стратегическое партнерство — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео прислать представителей для разработки механизмов вывода иностранных войск. Кроме того, иракский лидер добавил, что Багдад желает сохранить «лучшие отношения с соседними и дружественными странами». В свою очередь Помпео подчеркнул, что США уважают суверенитет Ирака.

«Тем не менее нужно провести переговоры между властями США и Ирака не только о безопасности, но и о финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве», — говорится в заявлении.

В этой ситуации смехотворным выглядит заявление Госдепа о том, что США — это «сила добра на Ближнем Востоке».

Оккупация Ирака

Как отметил сенатор Андрей Климов, когда суверенное государство просит того, кто попал на его территорию без приглашения, выйти вон, а тот не хочет, то это называется оккупацией.

«Если строго по закону, в данном случае Ирак должен обратиться в Совет Безопасности ООН. К сожалению, у американцев там есть право вето. Но тем не менее иракские власти должны такой демарш сделать. Надо идти по процедуре, которая предусмотрена международным правом. И каждому, не стесняясь, называть вещи своими именами — в данном случае, что Соединенные Штаты оккупировали территорию Ирака», — пояснил Андрей Климов.

По мнению сенатора, существует множество причин того, почему Соединенные Штаты не хотят покидать территорию Ирака. Одна из них заключается в том, что с иракской территории США могут контролировать многие процессы в Сирии, могут угрожать Ирану и в целом заниматься укреплением своих позиций на Ближнем Востоке.

«Они для этого туда и вползали в свое время. В том числе и для того, чтобы контролировать поставки нефти в регионе. Избирателям президента США Дональда Трампа меньше всего интересно, кто что оккупировал. Для них весь мир — галлюцинация, что-то, что существует вне Соединенных Штатов. Они во многом судят о том, что происходит, по голливудским фильмам и разного рода фейкньюс», — заключил Андрей Климов.

Требование об уходе военных США к парламенту Ирака выдвинул лично Махди после того, как США на территории государства убили командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Нападение на иранского военачальника Багдад расценил как нарушение условий размещения американских сил. Депутаты проголосовали за вывод американских войск с территории страны.