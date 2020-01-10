Психические проблемы Трампа пагубно отражаются на внешней политике США

Москва, 10 января. Проблемы психического характера, выносимые президентом США Дональдом Трампом во внешнюю политику, могут навредить миллионам человек. Об этом заявил декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Он обратил внимание на то, что американский лидер всеми силами стремится показать превосходство США над другими государствами, применяя при этом грубую силу.

«Трамп — человек из бизнеса, и те вещи, которые он сейчас делает, он делает с исключительной пользой для себя <…>. Это очень опасный путь, потому что он снимает политические ограничения, и появляется риск войны без правил. Однако, видимо, Трампа так припекла внутриполитическая ситуация, что он готов рискнуть», — объяснил специалист в комментарии «Политэскперту».

Шатилов подчеркнул, что, убив иранского генерала Касема Сулеймани, Трамп «снял табу, которые были установлены мировой системой», и, таким образом, в очередной раз пошел на риск.

Пристрастие главы Белого дома вести такую опасную политику может привести мир к региональным конфликтам, считает преподаватель кафедры российской политики СПбГУ Мария Пушкина. По ее мнению, то, что Трамп действует «в рамках парадигмы политического гегемона», весьма печально для мирового сообщества.

Привыкший делать все исключительно с личной пользой и одновременно расшатанный угрозой импичмента Трамп ведет крайне опасную игру, где его пренебрежительное отношение к международным правам и нормам может отразиться на США наихудшим образом. Скандальный политик едва ли сможет уберечься от продолжения мести Ирана за убийство военачальника.

Ранее поведение Трампа в политике неоднократно анализировали психиатры. Специалисты пришли к выводу, что бизнесмен не может быть президентом в силу особенностей своего темперамента, из-за которого он ведет внешнюю политику путем кровавых преступлений.

Один из ведущих американских психотерапевтов Джон Гартнер заявлял, что глава США страдает «злокачественным нарциссизмом», и его самолюбование смешивается во взрывоопасный коктейль с антисоциальным расстройством личности, агрессивностью и садизмом. Другой врач говорил о том, что Трамп является «помешанным человеком», который защищает себя, раздувая эго и унижая других.

В апреле 2017 года группа американских психиатров, собравшаяся в Йельской школе медицины, обнаружила у президента США признаки паранойи и склонность к галлюцинациям. Поставившие диагноз медики почитали своей «этической обязанностью» ознакомить с ним общество.