Стороны конфликта в Абхазии пошли путем переговоров

Продолжает стремительно развиваться ситуация в Абхазии. Если вчера, 9 января, оппозиция, недовольная результатами президентских выборов, взяла штурмом здание администрации президента, то в пятницу, 10 января, появилась информация о том, что протестующие вскрыли оружейную комнату.

Федеральное агентство новостей дозвонилось в Абхазию и пообщалось с находящимся на месте депутатом республиканского Народного собрания Астамуром Логуа. По его словам, в данный момент идут переговоры.

«Идут сложные переговоры, но это лучше, чем противостояние другого рода. Действующий президент находится в одном из государственных зданий, дает поручения. Вчера и сегодня проходит Совбез», — сообщил он.

Логуа рассказал, что, несмотря на происходящее в центре столицы, в Абхазии, в том числе на улицах Сухуми, все спокойно.

«В остальных городах — тем более, — отметил собеседник ФАН. — Никаких сложных ситуаций на улицах нет. Оппозиционно настроенные люди зашли в здание администрации президента, в котором его в тот момент не было, и продолжают удерживать, требуя отставки президента. Снаружи собираются представители различных партий и общественных организаций».

По мнению Логуа, недовольных в стране всегда много.

«Были, конечно, и некоторые сложные вопросы, которые поднимались в обществе, — констатировал он. — Часть оппозиционно настроенных организаций в Абхазии считает, что выборы не состоялись. Сейчас идет судебное разбирательство, окончательное решение суд пока не принял. Несогласный с итогами выборов Алхас Квициния подал в суд. Я думаю, что в итоге все будет решаться в правовом русле. Сейчас все ждут решения суда».

Логуа убежден, что у народа Абхазии достаточно мудрости, чтобы урегулировать возникшие противоречия мирно.

«Абхазский народ — мудрый. У нас, к сожалению, такого рода [события] имели место и в 2004, и в 2014 годах. Очень надеюсь, что и в 2020 году мы сможем договориться за столом переговоров», — сказал он.

При этом, по мнению депутата, нет никакой формы отстранения президента от власти, кроме судебного решения о признании выборов несостоявшимися.

«В таком случае будут назначены новые выборы, и появятся кандидаты в президенты. Либо президент сам напишет заявление об отставке», — подытожил он.

Свое видение ситуации в беседе с ФАН также выразил российский коллега Логуа — депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«Причина произошедшего — в расколе, удостоверенном фактом сентябрьских выборов президента Абхазии, которые впервые проходили в два тура, — напомнил он. — Президент одержал победу, но с минимальным перевесом над своим оппонентом, который в свою очередь, в том числе и под влиянием всей остальной оппозиции, не признал итоги голосования. А сам оппонент был, по сути, техническим оппонентом в условиях, когда основной кандидат Аслан Бжания выбыл из борьбы, так как оказался на больничной койке».

По словам Затулина, теперь заболевший подозревает, что к его проблемам со здоровьем причастно окружение действующего президента. Важным моментом, по мнению депутата, является то, что катализатором событий стал инцидент, произошедший в декабре.

«К ситуации непризнания итогов выборов добавилась в качестве спускового крючка история с убийством в декабре 2019 года в центре Сухума двух «авторитетов», которое обострило ситуацию, несмотря на предпринятые президентом шаги, — смену ряда лиц в правоохранительных органах, генпрокурора и так далее. Это не удовлетворило протестующих», — добавил он.

Протест развивался в форме судебных исков, но после Нового года произошло обострение, и разнородные оппозиционные силы объединились в своем протесте. Ситуация увлекла всех участников событий на вчерашний штурм администрации президента и последующие события.

«Все осложняется тем, что есть разные точки зрения на происходящее и разные их сторонники, в том числе у власти, — полагает Затулин. — То есть, с одной стороны — недовольство действующей властью, уходящее корнями в события нескольких лет давности, когда эта власть пришла в результате переворота. Были завышенные ожидания от прихода Рауля Хаджимбы, надежды на то, что все само собой разрешится. К сожалению, за эти годы не было предпринято серьезных реформ, которые позволили бы взвинтить темпы развития Абхазии. И в этом, между прочим, виновата не только власть, но и оппозиция. Они несут солидарную ответственность за то, что из-за внутренней политической борьбы в Абхазии тормозятся необходимые для развития экономики, социальной сферы и культуры решения».

В разговоре с ФАН Затулин констатировал, что в таком состоянии Абхазия вряд ли может стабильно существовать без общественного согласия.

«Примеры подобного в недавней истории страны есть», — отметил он.

При этом российский парламентарий обратил внимание на то, что Аслан Бжания, еще вчера призывавший к отставке действующего президента, уже призывает к переговорам.

«Но, безусловно, ситуация — нештатная, и просто так она не рассосется», — считает он.

Собеседник ФАН скептически оценивает вероятность вмешательства во внутриабхазскую ситуацию извне и полагает, что параллели с украинским Майданом в данном случае не адекватны.

«Я никакого внешнего влияния, некого «иностранного следа» в событиях в Абхазии не усматриваю. Это внутренняя абхазская история», — отметил Затулин.

Что же касается дальнейшей судьбы Рауля Хаджимбы, то, по мнению эксперта, рассуждать об этом пока преждевременно.

«Необходимо понимать, что любые наши комментарии только усугубят ситуацию. Если мы сейчас это все будем комментировать — это неизбежно эхом отзовется в Абхазии. На этом основании будут строиться различные заключения относительно позиции России, поэтому я сейчас на эту тему говорить не хочу», — пояснил собеседник ФАН.

Завершая беседу, Затулин выразил уверенность в том, что конфликт будет разрешен путем переговоров.

«И, я надеюсь, что тезис о том, что необходимы переговоры, а не противостояние на улице, постепенно будет овладевать умами», — подытожил российский депутат.

Напомним, что государственная независимость республики Абхазия была признана Россией 26 августа 2008 года после трагических событий, связанных с нападением Грузии на нее, а также на Южную Осетию. В то же время Абхазская ССР заявила о себе как о суверенной Абхазской Советской Социалистической Республике еще в 1990 году. Летом 1992 году противоречия между Абхазией и Грузией вылились в военный конфликт.

В 1994 году представители Абхазии и Грузии подписали в Москве соглашение о мирном урегулировании. При этом Грузия продолжала считать Абхазию своей территорией и не прекращала провокации. Грузинские власти по сей день не оставляют надежды вернуть признанные Россией Абхазию и Южную Осетию в своей состав.