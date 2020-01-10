Историк Кнутов назвал диверсию США на земле возможной причиной крушения «Боинга» в Иране

Москва, 10 января. Иран, пригласив специалистов из других стран для расшифровки черных ящиков разбившегося в Иране украинского «Боинга-737», отсек политические нападки в свой адрес. По мнению военного историка Юрия Кнутова, Тегеран сделал правильный шаг.

Директор музея войск ПВО в Балашихе подчеркнул, что иранское руководство добивается максимально независимого расследования авиакатастрофы под Тегераном, чтобы пролить свет на трагедию, абстрагировавшись от выходок некоторых стран.

Слухи о том, что Иран якобы запустил ракету, которая попала в украинский самолет, породила фотография хвостовой части ракеты комплекса «Тор», указал эксперт. При этом неизвестно, когда и при каких обстоятельствах был сделан этот кадр. Кнутов напомнил, что современные технологии позволяют «буквально за считанные минуты этот фрагмент разместить где угодно, в том числе и на обломках».

Историк также усомнился, что системы ПРО Ирана смогли ударить по пассажирскому лайнеру из-за обострившейся ситуации с США. Иранские ПРО оснащены системами полевой идентификации «свой-чужой», которые даже по размеру отметки смогут отличить пассажирский самолет от беспилотника, подчеркнул Кнутов.

Кроме того, эксперт, говоря о возможных причинах катастрофы, предположил, что могла быть совершена диверсия. По его мнению, двигатель мог быть выведен из строя еще на земле. Среди желающих отомстить Ирану, кроме США, числится Израиль. По данным издания Live Report, лайнер мог сбить американский БПЛА бMQ-1 Predator, который заметили системы слежения в день катастрофы.

«Я считаю, что Иран в данной ситуации поступил совершенно правильно. Они пригласили экспертов, в том числе американских и других государств, которые проверят, был ли на самом деле пуск ракеты, и уже на основании этого можно будет делать какие-то выводы», — сказал Кнутов в беседе с «ПолитЭкспертом».

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» спустя несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рухнул. Авиакатастрофа, жертвами которой стали 176 человек, произошла утром 8 января.

Многие эксперты полагают, что украинский самолет мог быть сбит американской стороной. В начале января отношения между Ираном и США обострились после убийства американцами командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани под Багдадом. В ответ на преступление Вашингтона иранские силы ударили по авиабазам США в Ираке.