Трамп готов умыть кровью Ближний Восток, чтобы задержаться в Белом доме

Москва, 10 января. Президент США Дональд Трамп 8 января выступил с официальным заявлением после ракетного удара Ирана по двум американским военным базам в Ираке. Действия Тегерана стали ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, которое было совершено Вашингтоном.

В своем заявлении глава Белого дома заявил, что в результате ракетного удара Ирана якобы никто не пострадал. Однако многие эксперты придерживаются другой точки зрения. Согласно данным иранского телеканала Press TV, около 80 американских военнослужащих стали жертвами ракетного удара Ирана. Позднее эти сведения подтвердило государственное телевидение Ирана.

В своем обращении Трамп заявил, что Иран якобы является «крупнейшим спонсором терроризма». Кроме того, глава Белого дома заявил, что убитый Сулеймани якобы ответственен за гибель военнослужащих США. При этом Трамп пообещал не отвечать США на ракетный удар Ирана, заявив, что Вашингтон намерен ввести в отношении Тегерана очередные санкции.

Стоит отметить, что США на протяжении многих лет пытаются сохранить и усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Американские власти готовы добиваться этой цели, используя любые методы. Убийство Касема Сулеймани в очередной раз подтверждает, что США готовы использовать террористические методы, чтобы добиться поставленных целей.

В настоящее время Трамп применяет методы террористов, чтобы расширить влияние Вашингтона на Ближнем Востоке. Циничность действий США подтверждается тем фактом, что США уведомили власти Ирака об операции против Сулеймани лишь за несколько минут до его убийства. При этом власти Ирака не дали Вашингтону своего согласия на проведение этой операции. Кроме того, Трамп не уведомил об «операции» даже Конгресс США, заявив позднее, что для этого не было «времени», передает Newinform.

На этом фоне заявление Трампа является попыткой оправдать террористическую деятельность США на Ближнем Востоке. При этом подобные обращения стали привычным делом для главы Белого дома. Так, весной 2018 года Трамп обратился к народу США, чтобы подготовить общественность к нанесению ракетных ударов по Сирии. Главными причинами агрессии США в отношении Сирии стала информация о якобы химической атаке в сирийской Думе, которая позднее была признана фейком, что подтвердил продюсер BBC News Риам Далати.

Truth is @James__Harkin got the basics right in terms of #Douma's "propaganda" value.

The ATTACK DID HAPPEN, Sarin wasn't used, but we'll have to wait for @OPCW to prove Chlorine or otherwise.

However, everything else around the attack was manufactured for maximum effect. https://t.co/abRvSIMV1L