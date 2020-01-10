США заявили Ираку, что будут обсуждать лишь передислокацию войск, а не их вывод

Вашингтон, 10 января. Власти США отказались начинать переговоры с Ираком о выводе войск из страны. Соответствующее заявление в пятницу сделал Госдепартамент США, отвечая на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для переговоров о выводе иностранных сил.

«На данный момент любая делегация, которую пошлют в Ирак, будет занята обсуждением того, как обновить наше стратегическое партнерство — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении ведомства.

Госдеп добавил, что Вашингтон готов вести с Багдадом переговоры лишь по теме безопасности, финансовому и дипломатическому партнерству. При этом в заявлении говорится, что Америка представляет собой «Силу добра на Ближнем Востоке».

Напомним, что американские войска находятся в Ираке с 2003 года, когда США вторглись в эту страну под предлогом наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения. В 2014 году американские силы объявили о военной операции против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Несмотря на то, что о разгроме ИГ1 в Ираке было объявлено еще в декабре 2017 года, американские войска не ушли из страны. Вашингтон оправдывал свое военное присутствие «подготовкой самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности». Однако после обострения отношений между США и Ираном, которое произошло на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак потребовал вывести иностранные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.