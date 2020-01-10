Координатор движения «Весна» Литвин задержан в Петербурге за организацию массовых пикетов

Санкт-Петербург, 10 января. Координатор движения «Весна» Богдан Литвин задержан в Петербурге за организацию массовых пикетов. Его доставят в 28 отдел УМВД России. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Скандально известное движение «Весна» ранее уже отличилось незаконными акциями. Участники «Весны» устроили провокацию в день «Алых парусов», когда в Петербург приехали выпускники со всей России. Власти Северной столицы предложили активистам провести законный митинг в Удельном парке, но те отказались узаконить акцию.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал участников «Весны» «группкой политических извращенцев», которые устроили акцию в день «Алых парусов», чтобы домогаться до выпускников. Он напомнил, что активист движения «Весна» Владимир Казаченко был уличен в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.