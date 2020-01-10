МИД РФ призвал не делать поспешных заявлений о крушении «Боинга» в Иране

Токио, 10 января. Специалисты выясняют причины крушения «Боинга-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном, нельзя преждевременно выступать с громогласными заявлениями, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я глубоко убежден, что пытаться «наварить» политические очки на этой ужасной человеческой трагедии, нельзя. Надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы, а начинать некие игры, по меньшей мере, недостойно», ― заявил российский дипломат журналистам в Токио.

Самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

По предварительной информации, самолет загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании авиакатастрофы, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.