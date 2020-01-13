Прикольные поздравления на старый Новый 2020 год для друзей, родных и коллег

Если вы немного не догуляли в новогоднюю ночь, ничего: восполнить пропущенное можно в истинно русский праздник, который называется старый Новый год, и аналогов которому нет нигде в мире. Не забудьте также порадовать родных, друзей и коллег прикольным поздравлением, которое можно послать при помощи SMS-сообщения, либо через социальные сети.
***
Шанс повторный нам дает
Русский старый Новый год,
Чтоб смогли мы еще круче
Отвести в сей праздник душу!
С Новый годом, с новым счастьем
Снова поздравляю вас!
Мы уже тренировались,
Так покажем высший класс!
***
Веселится вновь народ —
Старый Новый год идет!
Пусть он будет самым лучшим,
И для всех для нас везучим!
Все пускай нам удается,
И в бокал, что нужно, льется,
В старый Новый год, друзья,
Нам грустить никак нельзя!
Счастья всем, любви, удачи,
Чтоб решались влет задачи,
Чтобы деньги не кончались,
А желания сбывались!
***
Снова празднует народ,
На бис справляя Новый год!
Вот елка все еще стоит,
И нам игрушками звенит.
Вас снова всех я поздравляю,
Всем море радости желаю.
Будет будет наша жизнь легка,
Как будто в небе облака.
И пусть в делах нам повезет,
Удача снова к нам придет.
И чтобы дедушка Мороз
Нам кучу ништяков принес!
Чтоб все желанья исполнялись,
И чтобы все мечты сбывались.
И чтобы в високосный год
Мы жили с вами без хлопот!
***
С праздником вас всех волшебным,
С Новым годом, что на бис!
Я желаю море счастья
И большой запас любви!
Что задумано, пусть будет,
Грусть оставим позади.
Всех со старым Новым годом!
Пусть исполнятся мечты!
***
Сумасшествие какое!
Стонет организм: запоем
Две недели уж грозит
Зимний праздник, паразит.
Вот он, добрый и веселый,
Старый год — он снова Новый!
Всем здоровья, ярких чувств,
Чтоб дела все — по плечу!
В доме — радость и достаток,
В сердце, в голове — порядок.
И любить, творить, мечтать
Всем спешу я пожелать!