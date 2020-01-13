Прикольные поздравления на старый Новый 2020 год для друзей, родных и коллег

Если вы немного не догуляли в новогоднюю ночь, ничего: восполнить пропущенное можно в истинно русский праздник, который называется старый Новый год, и аналогов которому нет нигде в мире. Не забудьте также порадовать родных, друзей и коллег прикольным поздравлением, которое можно послать при помощи SMS-сообщения, либо через социальные сети.

***

Шанс повторный нам дает

Русский старый Новый год,

Чтоб смогли мы еще круче

Отвести в сей праздник душу!

С Новый годом, с новым счастьем

Снова поздравляю вас!

Мы уже тренировались,

Так покажем высший класс!

***

Веселится вновь народ —

Старый Новый год идет!

Пусть он будет самым лучшим,

И для всех для нас везучим!

Все пускай нам удается,

И в бокал, что нужно, льется,

В старый Новый год, друзья,

Нам грустить никак нельзя!

Счастья всем, любви, удачи,

Чтоб решались влет задачи,

Чтобы деньги не кончались,

А желания сбывались!

***

Снова празднует народ,

На бис справляя Новый год!

Вот елка все еще стоит,

И нам игрушками звенит.

Вас снова всех я поздравляю,

Всем море радости желаю.

Будет будет наша жизнь легка,

Как будто в небе облака.

И пусть в делах нам повезет,

Удача снова к нам придет.

И чтобы дедушка Мороз

Нам кучу ништяков принес!

Чтоб все желанья исполнялись,

И чтобы все мечты сбывались.

И чтобы в високосный год

Мы жили с вами без хлопот!

***

С праздником вас всех волшебным,

С Новым годом, что на бис!

Я желаю море счастья

И большой запас любви!

Что задумано, пусть будет,

Грусть оставим позади.

Всех со старым Новым годом!

Пусть исполнятся мечты!

***

Сумасшествие какое!

Стонет организм: запоем

Две недели уж грозит

Зимний праздник, паразит.

Вот он, добрый и веселый,

Старый год — он снова Новый!

Всем здоровья, ярких чувств,

Чтоб дела все — по плечу!

В доме — радость и достаток,

В сердце, в голове — порядок.

И любить, творить, мечтать

Всем спешу я пожелать!