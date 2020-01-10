Сирия, 10 января. Неизвестный авиаудар по конвою иранского ополчения в Дейр-эз-Зоре. В Ракке на противопехотной мине, оставленной курдскими боевиками, подорвался мирный житель. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хаме и Идлибе обменялись ударами с джихадистами альянса «Тахрир аш-Шам», потеряли одну укрепленную огневую точку.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обвиняется в нападении на КПП курдских радикалов в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в убийстве семи мирных жителей на юге Алеппо, обстреливает позиции сирийской армии в Идлибе и в Хаме.

Курдские вооруженные формирования: потеряли одного боевика при подрыве на КПП в Ракке, подозреваются в подрыве автомобиля протурецких сил на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе поселения Ханасер аль-Саламия были обнаружены семь мужских тел. Как уточняет источник, все убитые – пастухи из поселков Абисан и Аль-Хафья, которые исчезли накануне. На каждом были обнаружены следы огнестрельных ран и колото-резанных ран. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство семи человек, однако, стоит отметить, что за последние месяцы боевики альянса «Тахрир аш-Шам» отправили на юг Алеппо значительную часть своих отрядов, которые совершают нападения на мирные поселения и позиции правительственных сил.

В городе Аль-Баб был подорван с помощью самодельного взрывного устройства автомобиль внутренних сил безопасности протурецкого ополчения. Как сообщает ливанское новостное агентство Al Nour, информации о пострадавших мирных жителях или среди бойцов не поступало. Наиболее вероятно, что бомба была установлена курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной агентство Anna News, неизвестные ВВС нанесли авиаудар по конвою проиранского ополчения «Бригада Имама Али», который направлялся к своей базе, покинув предместья города Абу-Кемаль. Информация о пострадавших в результате авианалета пока что уточняется. Пока что ни США, ни Израиль не взяли на себя ответственность за нападение на конвой. Сегодня одна из баз Корпуса стражей Исламской революции уже была атакована утром истребителями F-35 израильских ВВС. В результате атаки были убиты на месте восемь бойцов.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (он же «Фронт национального освобождения») заявили об уничтожении укрепленной огневой точки, откуда подразделение сирийской армии вели обстрел линий обороны боевиков у поселка Джарджаназ.

Вертолеты ВВС Сирии совершили еще один боевой вылет в районе поселка Бабила, где боевики «Тахрир аш-Шам» нанесли удар по позициям сирийской армии из противотанковых ракетных установок, как передает агентство Halab Today. С вертолетов были сброшены бомбы на укрепрайоны боевиков. Позиции радикалов также были атакованы в районе поселка Хан-ас-Субуль и у деревни Маар-Шурин.

Провинция Ракка

На севере провинции еще один мирный житель подорвался на мине, оставленной в окрестностях города боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передали местные источники репортеру агентства Al Nour, в районе поселка Шаркак мужчина наступил на противопехотную мину, когда возвращался с работы через сельскохозяйственные угодья. Отметим, что количество пострадавших мирных жителей, которые еженедельно подрываются на курдских снарядах, достигает нескольких десятков.

Один боевик SDF погиб в деревни Кадиран. Боевик находился на КПП на въезде в поселок в момент, когда неизвестные подбросили туда ручную гранату. Внутренние силы безопасности SDF, прибывшие на место подрыва, заключили, что за нападением стоят террористы «Исламского государства».

Провинция Хама

На севере провинции боевики «Тахрир аш-Шам» также пренебрегли условиями временного прекращения огня и обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции сирийской армии в районе поселка Хавиджа, как сообщает новостной портал Halab Today. Информации о потерях среди сирийских военнослужащих не поступало, в ответ правительственные силы открыли ответный огонь по джихадистам.

1 Организация запрещена на территории РФ.