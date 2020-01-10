Турция и Польша, прикидываясь партнерами, отобрали у Украины транзитный потенциал 

Ведущие украинские эксперты продолжают обсуждать последствия ввода в строй российского газопровода «Турецкий поток». По их мнению, эти последствия будут крайне пагубны для Киева: он не только недополучит миллиарды долларов в бюджет за газовый транзит из РФ в Европу, но и поставит на грань выживания экономику страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Украинские эксперты признали, что торжественное открытие «Турецкого потока» 8 января, в котором приняли участие президенты России, Турции, Сербии и премьер Болгарии, произвело крайне неприятный, отрезвляющий эффект на руководство Украины. В Киеве до последнего надеялись, что «американские партнеры» каким-то волшебным образом сумеют остановить прокладку трубы (как это получилось с «Северным потоком — 2»). И что «газовые клещи России» вокруг Украины не смогут сомкнуться в течение еще нескольких лет.

Как показала практика, ничего подобного не произошло. И глава газотранспортной компании «ОГТС Украины» Сергей Макогон на днях печально констатировал — транзитные потери страны с этого момента составят как минимум 15 млрд кубометров газа в год. И это не предел, говорят аналитики.

«Думаю, что потеря 15 млрд «кубов» — это только прогнозные показатели, на деле транзитные потери Украины могут быть значительно выше, — заявил киевский политолог Владимир Воля. — По прогнозам экономистов, объемы потребления «голубого топлива» в странах Евросоюза будут только расти. Сейчас, в частности, достраиваются ответвления «Турецкого потока» в южную Италию, в Австрию. И вскоре может оказаться, что мы потеряем все 20–25 млрд кубометров газового транзита в год».

По мнению Воли, на рост потребления газа в Европе в ближайшие 10 лет неминуемо окажет воздействие и постепенный вывод из эксплуатации атомных электростанций. В частности, этот процесс сейчас полным ходом идет в Германии, которой, как «локомотиву Евросоюза», требуется огромное количество энергии.

«Растут потребности в недорогих углеводородах и на Южных Балканах, и в самой Турции. С другой стороны, растет и предложение газа со стороны ряда стран, таких как Азербайджан, Туркменистан и так далее. В начале января было подписано соглашение о строительстве трубопровода по маршруту Израиль — Кипр — Греция — Италия. То есть, сегодня многие страны изо всех сил стараются «вписаться» в новые газовые маршруты. А Украина, к сожалению, оказалась в стороне от этого процесса, — обратил внимание аналитик. — И это при том, что изначально у нас были все возможности не только для сохранения, но и для увеличения своего транзитного потенциала — роскошное «советское наследство» в виде трубопроводов, идеальное географическое положение и так далее».

Весь газ, который поступает в Европу не через территорию Украины, лишает ее транзитного потенциала, указал эксперт.

«При этом Россия старается минимизировать риски поставок своего газа в Евросоюз — это вполне понятный процесс, — утверждает Воля. — Необходимость строить новые газопроводы возникла у Москвы не только из-за самоубийственной политики Киева. Но и из-за периодически возникающих разногласий с Польшей, Белоруссией и так далее. Эти страны периодически пытаются использовать свое географическое положение как инструмент политического влияния. Поэтому вполне логично, что Москва намерена лишить их этого инструмента. А заодно — и сотен миллионов долларов за транзит газа».

Воля отметил, что Польша и Турция, на словах позиционирующие себя как «партнеры и союзники Украины», в последние годы на деле «перетягивали одеяло на себя».

«Фактически они перехватили у нас те транзитные преимущества, которыми раньше обладала Украина, — отметил аналитик. — Та же Польша целенаправленно отказывается от российского газа «по политическим причинам», тем самым лишая объемов транзита украинские и белорусские газопроводы. При этом Польша не скрывает, что она сама намерена стать европейским «хабом» по распределению сжиженного газа из США, и строит на своем побережье все новые мощности по приему СПГ. По сути, Варшава играет в свою игру, пытаясь подмять под себя часть газового рынка Европы. Точно так же поступает и Анкара: там понимают, что любая новая труба, которая проходит по территории Турции, повышает ценность стабильности власти [Реджепа Тайипа] Эрдогана в глазах всей Европы».

То есть, подчеркивает аналитик, соседние с Украиной страны конвертируют повышение транзитного потенциала в усиление своего политического влияния в международных делах.

«Но на Украине почему-то предпочитают молчать о том, что Польша и Турция тихой сапой отбирают у нас транзитный потенциал. А ведь это то, что изначально принадлежало нашей стране «по праву наследства» и обеспечивало нам не только экономическое благополучие, но и, прежде всего, политическое влияние в регионе. Теперь это влияние будет неизбежно снижаться, и винить в этом мы можем только самих себя», — констатировал Воля.

По его мнению, одна из причин этого геополитического провала — «инерция мировоззренческих комплексов», существующая в сознании части украинских политиков и топ-менеджеров госкорпораций.

«В сознании таких людей, как глава «Нафтогаза» [Андрей] Коболев или экс-президент [Петр] Порошенко, есть набор неких иррациональных установок по принципу «я привык думать так, поэтому страна пойдет вот по этому пути». И они действуют, увы, вне зависимости от того, насколько их действия согласуются с геополитической реальностью и интересами Украины», — подчеркнул эксперт.

По сути, считает политолог, такие люди являются фанатами определенных геополитических интересов. В сознании украинских «прозападников» они превалируют над элементарными прагматическими интересами собственной страны.

«Именно поэтому Порошенко, будучи президентом, ни слова не сказал в адрес Польши, которая внесла немалый вклад в прокладку того же «Северного потока». И ни слова не сказал в адрес Турции — потому что Анкара не признала отсоединение Крыма от Украины, а также поддерживала мифическую «освободительную борьбу» крымских татар, — выразил мнение аналитик. — На протяжении последних лет по разным геополитическим причинам тема противостояния «Турецкому потоку» на Украине просто не поднималась. В итоге боязнь режима Порошенко «обидеть политических партнеров» вкупе с полным отсутствием прагматизма привели к тому, что Украина потеряла не только миллиарды долларов от транзита, но и значительную часть своего влияния в Европе».

Воля добавил, что новое соглашение по продолжению транзита газа, заключенное с Россией 30 декабря, на деле является «ползучим сворачиванием газового транзита через Украину».

«Уже сегодня объемы прокачки «голубого топлива» официально упали в полтора раза, а в 2021-м упадут более чем вдвое, — отметил аналитик. — А ведь еще через пять лет геополитические условия для Киева будут гораздо жестче. Потому что тогда у власти в ФРГ уже не будет канцлера Ангелы Меркель, которая выступала главным гарантом сохранения газового транзита через Украину. И не будет на своих постах многих наших нынешних союзников в европейских столицах, в Евросовете и Европарламенте, которые пока еще как-то отстаивают наши интересы».

Политолог спрогнозировал — по мере исторического удаления от 2014-го, даты ухода Крыма в состав России, отношение к РФ в Европе будет меняться и, скорее всего, в позитивную сторону.

«Поэтому через пять лет, то есть уже в 2025-м, транзит газа через украинскую территорию может быть полностью свернут. И никто в Европе и слова не скажет в защиту интересов Киева», — заключил эксперт.

Газопровод «Турецкий поток» берет начало у компрессорной станции «Русская» в Анапском районе России и проходит по дну Черного моря, выходя на сушу в городе Кыйыкей в турецкой провинции Кыркларели. Общая протяженность газопровода составляет 1100 километров, из них 900 проходит по морю, наземный участок в Турции составляет 180 километров. Общая мощность обеих труб составляет 31,5 миллиарда кубометров в год — по 15,75 миллиарда каждая. Одна труба будет использоваться для поставок турецким потребителям и достигнет хаба в городе Люлебургаз. Другая труба предназначена для поставок «голубого топлива» в страны Юго-Восточной Европы.