Военный эксперт Леонков рассказал, как США сбили украинский «Боинг»

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, украинский «Боинг» не мог быть сбит в небе над Тегераном двумя ракетами комплекса ПВО «Тор-М1», как утверждает американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванный, но «информированный источник». По словам специалиста, эта провокация была осуществлена США, которые оказывают давление на Иран.

«Я допускаю, что пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит двумя ракетами. Но то, что они были выпущены из «Тор-М1» — это неверно. Дело в том, что этот комплекс создан российскими разработчиками таким образом, чтобы исключить сбивание гражданских бортов. Оператор видит всю воздушную обстановку, в которой гражданский борт идентифицируется именно как гражданский — за счет опознавателя-транспондера, который на нем размещен, и поэтому система на него не наводится, она не рекомендует оператору применять зенитно-управляемую ракету по этой цели. Так что сбить гражданский самолет с помощью «Тор-М1» достаточно сложно», — объяснил свою точку зрения Алексей Леонков.

В беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» также отметил, что мощность ракеты «Тор-М1» гораздо больше, чем мощность ракет, сбивших украинский самолет.

«Это можно судить по кадрам с места крушения лайнера. В Сети есть видео, снятое очевидцем. Оно запечатлело само поражение самолета. Так вот, если бы это была ракета комплекса ПВО «Тор-М1», то там была бы гораздо мощнее вспышка, самолет развалился бы в воздухе. А на другом видео, снятом из автомобиля и распространенном по Сети, видно, что самолет уже поражен одной из ракет, потом заметны две точки возгорания, которые затем сливаются в одну, и объятый пламенем самолет падает и взрывается. То есть это свидетельствует о том, что авиалайнер не был уничтожен с помощью «Тор-М1»», — полагает Алексей Леонков.

Эксперт напомнил, что украинский борт был задержан в аэропорту Тегерана на один час из-за ракетных обстрелов в районе столицы Ирана, а когда была снята эта воздушная опасность, ему разрешили взлет.

«То есть это еще один аргумент в пользу того, что даже если там и была позиция комплексов «Тор-М1», то они уже не были в боевом положении, а были переведены в дежурное положение, небо открыли. Иначе бы гражданскому самолету просто не разрешили взлетать. Поэтому, повторюсь, «Тор-М1» не мог сбить украинский «Боинг»», — подчеркнул Леонков.

Эксперт убежден, что уничтожили «Боинг» американцы.

«Не вызывает сомнений, что эта провокация была выгодна тем, кто сейчас оказывает давление на Иран. То есть США. И тут совершенно очевидны параллели с крушением малазийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Сбивается самолет — против страны вводятся санкции. Тогда обвинили Россию. Здесь тоже пытаются найти русский след. Президент США Дональд Трамп уже объявил о санкциях против Ирана. Ему нужно было эти санкции чем-то обосновать. Вот вам и повод», — уверен Алексей Леонков.

Напомним, украинский «Боинг-737» потерпел крушение, вылетев ранним утром 8 января из аэропорта Тегерана. Его вылет был задержан из-за того, что в ночь с 7 на 8 января 2020 года Иран произвел пуск ракет, целями которых являлись американские базы в Ираке. Когда обстрелы закончились, «Боинг» покинул аэропорт, следуя по маршруту Тегеран — Киев. Спустя несколько минут после вылета, авиалайнер исчез с радаров. Он разбился в 20 км от Тегерана, никто из 167 пассажиров и девяти членов экипажа не выжил.