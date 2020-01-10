Зеленский получил от США важные данные по крушению «Боинга» в Иране

Киев, 10 января. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил от американской стороны данные, важные для расследования причин крушения самолета «Боинг-737» в Иране. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

В пятницу Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, а затем провел телефонный разговор с американским госсекретарем Майклом Помпео.

«Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я (…) получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», — приводятся в сообщении слова Зеленского.

Собеседники согласовали график контактов, согласно которому Помпео в конце января посетит Украину. Политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и расследование крушения «Боинга».

Лайнер «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, в живых никого не осталось.

Одной из основных версий, которой придерживаются многие политики и эксперты, является то, что сбил самолет американский беспилотник MQ-1, замеченный в небе незадолго до катастрофы. Эта позиция подкрепляется подозрительным поведением американской стороны, которая, не дожидаясь результатов международного расследования, обвинила Иран в крушении «Боинга».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уверен, что США хотят своими манипуляциями настроить Украину против Ирана. Действовать, по его мнению, Вашингтон будет через развязывание информационной войны, выдавая данные, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований.