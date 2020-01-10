Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира

Москва, 10 января. Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года. Об этом сообщил ведущий и руководитель программы Алексей Лысенков.

«В начале января 2020 года случились, на мой взгляд, два знаковых события: первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет. И второе — холдингом ВГТРК принято решение снять программу с эфира», — написал Лысенков в Facebook.

Ведущий отметил, что как профессионал он понимает решение ВГТРК закрыть программу. Однако как человеку ему трудно принять решение телекомпании, но он вынужден с ним согласиться, сообщает телеканал «360».

Телеведущий выразил благодарность всем, кто принимал участие в съемках программы, в том числе авторам роликов, которые в течение 28 лет присылали их в программу. Лысенков отметил, что эти сюжеты поднимали настроение миллионам людей, сообщает KP.RU.