Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 10 января.

Версия, что США сбили украинский «Боинг» и перекладывают ответственность на Иран, заслуживает самого серьезного внимания. Клинцевич назвал убедительной версию причастности США к гибели украинского «Боинга».

Команда Зеленского оказалась в центре скандала после того, как опубликовала от лица главы государства соболезнования Канаде. Команда Зеленского опозорилась с соболезнованиями канадцам.

Американцы не верят своим СМИ, которые обвиняют в крушении «Боинга» в Тегеране Иран. Они убеждены, что самолет сбили США. Сами американцы убеждены, что «Боинг» в Иране сбили США.

Последняя фотография украинской стюардессы, погибшей в Иране, растрогала пользователей социальной сети. Последняя фотография стюардессы украинского «Боинга» растрогала пользователей соцсетей.

Трое рыбаков после столкновения пропали, еще трое спаслись. Российский танкер столкнулся с рыболовецким катером у берегов Турции.

«Новая газета» сообщила об «эвакуации» ближайшего к загоревшемуся в Ухте НПЗ поселка Дежнево. Администрация Ухты опровергла фейк «Новой газеты» об эвакуации Дежнево из-за пожара на НПЗ.

Стас Натанзон разоблачил вброс, призванный запутать расследование крушения украинского «Боинга-737» в Тегеране. Фейк США о сбившей «Боинг» в Иране ракете признали сливом для слабоумных.

Фанаты заявили, что естественная красота артистки лучше, и с пластическими операциями она утратила индивидуальность. Наташа Королева расстроила поклонников изменившимся лицом.

Прозападные российские СМИ растиражировали американскую версию атаки Ирана на базы США в Ираке, отдав предпочтение фейкам. Как либеральные СМИ скрыли жертвы после удара Ирана по военным базам США.

Украинский «Боинг» уничтожили США. Теперь через заявления официальных лиц США в трагедии обвиняется Иран. Вассалы трусливо поддакивают США в деле сбитого «Боинга» в Иране. Колонка Голоса Мордора.