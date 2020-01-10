Богатейшая женщина Африки оказалась россиянкой по рождению

Москва, 10 января. У дочери бывшего президента Анголы и, как пишет пресса, богатейшей женщины Африки Изабель душ Сантуш есть российское гражданство по рождению.

В пресс-службе МВД России прокомментировали сообщения ряда СМИ, которые обратили внимание на публикацию женщины в Twitter, что у нее есть российский паспорт.

«Указанная персона не получала гражданство РФ, так как оно у нее было изначально», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ведомства.

По информации СМИ, мать Изабель — бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова. Душ Сантуш получила образование в Великобритании, вышла замуж за сына конголезского магната.

Состояние дочери экс-главы Анголы, согласно Forbes, составляет 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых людей Африки и самой обеспеченной женщиной континента.

Как сообщил Financial Times, активы душ Сантуш по решению суда были заморожены. На родине ее подозревают в сомнительных сделках, которые нанесли казне ущерб в более миллиард долларов.

Сама женщина считает ситуацию «политически мотивированной охотой на ведьм», которая ставит перед собой цель — «стереть наследие» президентства ее отца Эдуарду душ Сантуша.

Ранее Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires сообщил, что состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Как указали «Известия», суммарное состояние участников рейтинга возросло на 1,2 триллиона долларов. Больше всего за год заработал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.