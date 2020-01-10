Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Богатейшая женщина Африки оказалась россиянкой по рождению

44
0 Оставить комментарий

Богатейшая женщина Африки оказалась россиянкой по рождению

Москва, 10 января. У дочери бывшего президента Анголы и, как пишет пресса, богатейшей женщины Африки Изабель душ Сантуш есть российское гражданство по рождению.

В пресс-службе МВД России прокомментировали сообщения ряда СМИ, которые обратили внимание на публикацию женщины в Twitter, что у нее есть российский паспорт.

«Указанная персона не получала гражданство РФ, так как оно у нее было изначально», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ведомства.

По информации СМИ, мать Изабель — бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова. Душ Сантуш получила образование в Великобритании, вышла замуж за сына конголезского магната.

Состояние дочери экс-главы Анголы, согласно Forbes, составляет 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых людей Африки и самой обеспеченной женщиной континента.

Как сообщил Financial Times, активы душ Сантуш по решению суда были заморожены. На родине ее подозревают в сомнительных сделках, которые нанесли казне ущерб в более миллиард долларов.

Сама женщина считает ситуацию «политически мотивированной охотой на ведьм», которая ставит перед собой цель — «стереть наследие» президентства ее отца Эдуарду душ Сантуша.

Ранее Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires сообщил, что состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Как указали «Известия», суммарное состояние участников рейтинга возросло на 1,2 триллиона долларов. Больше всего за год заработал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров