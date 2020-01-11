Встреча Путина и Асада. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Конфликт США и Ирана
Дональду Трампу дали по носу. Причем, дважды: свои и чужие. Не успел новый год вступить в свои права, как взбалмошный хозяин Белого дома уже взбудоражил Ближний Восток и чуть ли не разжег пламя Третьей Мировой. Но ничего, есть, кому приструнить психически неуравновешенных «наполеонов». Палата представителей США решила остудить нездоровую активность своего 45-го президента и ограничить военные полномочия морально неустойчивого Трампа. Об этом сообщила спикер парламента Нэнси Пелоси. Недовольство ее сторонников связано с последними агрессивными выходками Штатов на Ближнем Востоке, которые Белый дом никоим образом не обсуждал с Конгрессом. Пелоси назвала ракетный удар США по иранскому генералу Касему Сулеймани 3 января чистой провокацией, создавшей риски для американских военных и дипломатов. Как вообще Трампу ядерную кнопку доверили? Которая, по его словам, «и больше, и мощнее», чем у северокорейского лидера. Все признаки мании геополитического величия налицо! Рулевой всея Америки в свою очередь еще накануне обратился немного-немало к мировому сообществу и пообещал новые экономические санкции против Тегерана. Правда, на сей раз выступил без военных угроз, хоть и призвал НАТО обратить более пристальное внимание на Ближний Восток. Откуда вдруг такая юношеская робость? А дело вот в чем. Заявление Трампа прозвучало на фоне авиаудара Ирана по американским базам в Ираке в ночь на 8 января. Ответный ракетный обстрел стал актом мести за убийство Сулеймани военными США. Как говорится, око за око. Руководитель Ирана Али Хаменеи назвал это «пощечиной американцам». И такой язык силы Белый дом отчего-то понимает лучше языка дипломатии. Вот и поджал хвост.
Крушение Boeing в Тегеране
Трагедия в аэропорту Тегерана 8 января шокировала весь мир. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Официальный Киев объявил траур, лидер страны Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и созвал экстренное совещание по этому ЧП. Самолет отправлялся из Ирана в украинскую столицу, но рухнул уже через несколько минут после взлета. Спастись не удалось никому. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, включая девять членов экипажа. Большая часть погибших (а именно 82 пассажира) — иранцы. Еще 63 — граждане Канады, а вот украинцев на злополучном рейсе оказалось 11 (в их числе весь экипаж). Остальные 20 жертв были из Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Истинную причину катастрофы еще предстоит установить Организации гражданской авиации Ирана, которая и занимается расследованием. Вот, что ей удалось выяснить по горячим следам: лайнер загорелся еще в воздухе, когда вылетал в Киев из тегеранского аэропорта. Заметив повреждение, экипаж развернул борт в обратном направлении, но тот при аварийной посадке взорвался. Пока одна из основных версий трагедии — возгорание двигателя — не нашла подтверждений. К слову, многие мировые авиакомпании, в том числе наш «Аэрофлот», приостановили полеты над районом Персидского залива.
Запуск «Турецкого потока»
Китаю — «Силу Сибири», Европе — «Турецкий поток». В Стамбуле запустили долгожданный газопровод. Символический вентиль повернули президент России Владимир Путин, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, сербский лидер Александр Вучич и болгарский премьер Бойко Борисов. Мощный старт после стройки века длиною в три с небольшим года и тщетных усилий Запада угробить грандиозный энергетический проект. Несмотря на политическую турбулентность Москва обещала — Москва слово сдержала.
«Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем, и будем добиваться новых успехов», — подчеркнул российский лидер.
К слову, Владимир Путин — автор красивого названия «Турецкий поток» — на торжественной церемонии окрестил проект еще и «беспрецедентным». Газопровод, проложенный по дну Черного моря, состоит из двух ниток, мощность каждой почти 16 млрд м³ в год. Первая «артерия» обеспечит голубым топливом непосредственно турецких потребителей, а вторая — жителей других стран юго-восточной Европы. Новая суперсовременная газовая система, без сомнения, повысит энергетическую безопасность всего континента. Даже несколько тонн валидола, вряд ли, помогут Белому дому пережить рождение «Турецкого потока». Как, собственно, и продуктивные переговоры президентов России и Турции. После вопиющей агрессии Штатов на Ближнем Востоке Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по обострению американо-иранского конфликта. Лидеры выступили против обмена ударами между Тегераном и Вашингтоном, отметив, что операция Штатов против генерала Касема Сулеймани стала актом, подрывающим стабильность и безопасность всего региона. И здесь лидеры видят лишь один выход — путь переговоров. Президенты также выступили с призывом о прекращении огня в Ливии и обсудили ситуацию в Сирии. Свой миротворческий дар российско-турецкий тандем уже продемонстрировал минувшей осенью, когда с прекращением операции Анкары «Источник мира» совместными усилиями удалось приструнить зарвавшихся курдских террористов на севере Сирийской арабской республики.
Встреча Путина и Асада
Рождественский сюрприз. 7 января Президент России Владимир Путин без всяких анонсов, неожиданно посетил Дамаск. Здесь он провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом. Лидеры встретились сразу же по прибытии нашей делегации в аэропорт столицы, а затем вместе отправились в командный пункт Вооруженных сил России в арабской республике. Там они заслушали доклады военных о ситуации в регионе. Владимир Путин высоко оценил усилия Москвы и Дамаска в борьбе с терроризмом. Наш президент заявил, что на пути к восстановлению сирийской государственности проделана огромная работа, и это видно в самом Дамаске, куда возвращается мирная жизнь. В этом Владимир Путин убедился лично во время своеобразной экскурсии по сирийской столице. Компанию российскому лидеру составили Башар Асад и министры обороны обеих стран — Али Айюб и Сергей Шойгу. Они побывали в мечети Омейядов, где находится великая христианская святыня — глава Иоанна Крестителя. Посетили и православную церковь Святой Девы Марии, там Владимир Путин пообщался с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X и подарил кафедральному храму икону Богородицы. Президент Сирии, которую называют «колыбелью христианства», в свою очередь тепло поздравил своего коллегу и весь российский народ с Рождеством Христовым.
Пожары в Австралии
Огненный апокалипсис: лесные пожары в Австралии достигли катастрофических масштабов. В огне погибли 25 человек. Под ударом фауна материка: по данным пресс-службы университета Сиднея и отделения Всемирного фонда дикой природы в Австралии, жертвами стихии стали более миллиарда беззащитных животных, в том числе тысячи коал и кенгуру. До обнародования официальных данных некоторые экоактивисты приводили тоже весьма ужасающие цифры: впечатлительная Грета Тунберг в своих соцсетях оплакивала более полумиллиарда сгоревших заживо зверюшек. Шведскую школьницу тут же процитировал голливудский борец за экологию Леонардо Ди Каприо, он бьет во все колокола с ноября прошлого года, когда Австралию охватило пламя. За это время беспощадный огонь уничтожил почти 8,5 млн га леса, около двух тысяч жилых домов. Камня на камне не осталось от особняка Рассела Кроу. Актер пожертвовал деньги сельской пожарной службе и призвал других: «Делай, как я!». Певица Pink тоже поспешила поддержать огнеборцев: в битве с коварной стихией задействованы 2,5 тысячи пожарных и внушительный арсенал из сотни единиц техники.
«Я полностью опустошена, наблюдая за тем, что происходит в Австралии прямо сейчас с ужасными лесными пожарами. Я обещаю пожертвовать 500 000 долларов непосредственно местным пожарным службам, которые так упорно сражаются на передовой. Мое сердце обращается к нашим друзьям и семьям Страны Оз», — заявила артистка.
Не остались равнодушными к национальной трагедии и другие звезды мирового шоубизнеса: Крис Хэмсворт, Николь Кидман, Мария Шарапова, Новак Джокович и другие знаменитости помогли, что называется, «рублем». На борьбу с лесными пожарами они перечислили внушительные суммы — от 25 тысяч до миллиона долларов. Несмотря на то, что на южном континенте лето всегда жаркое и засушливое, нынешняя ситуация — настоящая аномалия. В этом году температура на материке зашкаливала за 40 градусов по Цельсию. Что и привело к чрезвычайно пожароопасной ситуации. Теперь Австралия — это огромный адский котел под рыжим небом, от дыма уже задыхается соседка Новая Зеландия. Казалось бы, в регион пришли долгожданные дожди, но, по прогнозам синоптиков, ненадолго. Губительная жара вновь надвигается на страну огненным монстром, пожирающим все на своем пути. Ожидается повышение температуры до 45 градусов. А, значит, кошмар наяву продолжается.