Встреча Путина и Асада. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Конфликт США и Ирана Дональду Трампу дали по носу. Причем, дважды: свои и чужие. Не успел новый год вступить в свои права, как взбалмошный хозяин Белого дома уже взбудоражил Ближний Восток и чуть ли не разжег пламя Третьей Мировой. Но ничего, есть, кому приструнить психически неуравновешенных «наполеонов». Палата представителей США решила остудить нездоровую активность своего 45-го президента и ограничить военные полномочия морально неустойчивого Трампа. Об этом сообщила спикер парламента Нэнси Пелоси. Недовольство ее сторонников связано с последними агрессивными выходками Штатов на Ближнем Востоке, которые Белый дом никоим образом не обсуждал с Конгрессом. Пелоси назвала ракетный удар США по иранскому генералу Касему Сулеймани 3 января чистой провокацией, создавшей риски для американских военных и дипломатов. Как вообще Трампу ядерную кнопку доверили? Которая, по его словам, «и больше, и мощнее», чем у северокорейского лидера. Все признаки мании геополитического величия налицо! Рулевой всея Америки в свою очередь еще накануне обратился немного-немало к мировому сообществу и пообещал новые экономические санкции против Тегерана. Правда, на сей раз выступил без военных угроз, хоть и призвал НАТО обратить более пристальное внимание на Ближний Восток. Откуда вдруг такая юношеская робость? А дело вот в чем. Заявление Трампа прозвучало на фоне авиаудара Ирана по американским базам в Ираке в ночь на 8 января. Ответный ракетный обстрел стал актом мести за убийство Сулеймани военными США. Как говорится, око за око. Руководитель Ирана Али Хаменеи назвал это «пощечиной американцам». И такой язык силы Белый дом отчего-то понимает лучше языка дипломатии. Вот и поджал хвост.

Крушение Boeing в Тегеране Трагедия в аэропорту Тегерана 8 января шокировала весь мир. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Официальный Киев объявил траур, лидер страны Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и созвал экстренное совещание по этому ЧП. Самолет отправлялся из Ирана в украинскую столицу, но рухнул уже через несколько минут после взлета. Спастись не удалось никому. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, включая девять членов экипажа. Большая часть погибших (а именно 82 пассажира) — иранцы. Еще 63 — граждане Канады, а вот украинцев на злополучном рейсе оказалось 11 (в их числе весь экипаж). Остальные 20 жертв были из Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Истинную причину катастрофы еще предстоит установить Организации гражданской авиации Ирана, которая и занимается расследованием. Вот, что ей удалось выяснить по горячим следам: лайнер загорелся еще в воздухе, когда вылетал в Киев из тегеранского аэропорта. Заметив повреждение, экипаж развернул борт в обратном направлении, но тот при аварийной посадке взорвался. Пока одна из основных версий трагедии — возгорание двигателя — не нашла подтверждений. К слову, многие мировые авиакомпании, в том числе наш «Аэрофлот», приостановили полеты над районом Персидского залива.

Запуск «Турецкого потока» Китаю — «Силу Сибири», Европе — «Турецкий поток». В Стамбуле запустили долгожданный газопровод. Символический вентиль повернули президент России Владимир Путин, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, сербский лидер Александр Вучич и болгарский премьер Бойко Борисов. Мощный старт после стройки века длиною в три с небольшим года и тщетных усилий Запада угробить грандиозный энергетический проект. Несмотря на политическую турбулентность Москва обещала — Москва слово сдержала. «Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем, и будем добиваться новых успехов», — подчеркнул российский лидер. К слову, Владимир Путин — автор красивого названия «Турецкий поток» — на торжественной церемонии окрестил проект еще и «беспрецедентным». Газопровод, проложенный по дну Черного моря, состоит из двух ниток, мощность каждой почти 16 млрд м³ в год. Первая «артерия» обеспечит голубым топливом непосредственно турецких потребителей, а вторая — жителей других стран юго-восточной Европы. Новая суперсовременная газовая система, без сомнения, повысит энергетическую безопасность всего континента. Даже несколько тонн валидола, вряд ли, помогут Белому дому пережить рождение «Турецкого потока». Как, собственно, и продуктивные переговоры президентов России и Турции. После вопиющей агрессии Штатов на Ближнем Востоке Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по обострению американо-иранского конфликта. Лидеры выступили против обмена ударами между Тегераном и Вашингтоном, отметив, что операция Штатов против генерала Касема Сулеймани стала актом, подрывающим стабильность и безопасность всего региона. И здесь лидеры видят лишь один выход — путь переговоров. Президенты также выступили с призывом о прекращении огня в Ливии и обсудили ситуацию в Сирии. Свой миротворческий дар российско-турецкий тандем уже продемонстрировал минувшей осенью, когда с прекращением операции Анкары «Источник мира» совместными усилиями удалось приструнить зарвавшихся курдских террористов на севере Сирийской арабской республики.

Встреча Путина и Асада Рождественский сюрприз. 7 января Президент России Владимир Путин без всяких анонсов, неожиданно посетил Дамаск. Здесь он провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом. Лидеры встретились сразу же по прибытии нашей делегации в аэропорт столицы, а затем вместе отправились в командный пункт Вооруженных сил России в арабской республике. Там они заслушали доклады военных о ситуации в регионе. Владимир Путин высоко оценил усилия Москвы и Дамаска в борьбе с терроризмом. Наш президент заявил, что на пути к восстановлению сирийской государственности проделана огромная работа, и это видно в самом Дамаске, куда возвращается мирная жизнь. В этом Владимир Путин убедился лично во время своеобразной экскурсии по сирийской столице. Компанию российскому лидеру составили Башар Асад и министры обороны обеих стран — Али Айюб и Сергей Шойгу. Они побывали в мечети Омейядов, где находится великая христианская святыня — глава Иоанна Крестителя. Посетили и православную церковь Святой Девы Марии, там Владимир Путин пообщался с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X и подарил кафедральному храму икону Богородицы. Президент Сирии, которую называют «колыбелью христианства», в свою очередь тепло поздравил своего коллегу и весь российский народ с Рождеством Христовым.