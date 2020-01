Пассажир разбившегося «Боинга-737» в последнем твите пошутил про войну с Ираном

Москва, 10 января. Аспирант университета Торонто Мойтаба Аббаснежад, который был одним из пассажиров разбившегося в Тегеране «Боинга-737», перед вылетом пошутил в Twitter о войне между США и Ираном.

На необычный твит обратила внимание американская журналистка иранского происхождения Негар Мортазави, которая перевела текст канадца с фарси на английский.

Last tweet from a PhD student in Toronto who was killed on the Ukrainian flight crash in #Iran says:

I predicted that the war would start right before my flight. Forgive me for my good and bad deeds. https://t.co/oA47Ysq5ZP