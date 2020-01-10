Пассажир разбившегося «Боинга-737» в последнем твите пошутил про войну с Ираном

Москва, 10 января. Аспирант университета Торонто Мойтаба Аббаснежад, который был одним из пассажиров разбившегося в Тегеране «Боинга-737», перед вылетом пошутил в Twitter о войне между США и Ираном.

На необычный твит обратила внимание американская журналистка иранского происхождения Негар Мортазави, которая перевела текст канадца с фарси на английский.

«Я предсказывал, что война начнется прямо перед моим полетом. Простите меня за мои хорошие и плохие поступки», — цитирует она Аббаснежада.

Last tweet from a PhD student in Toronto who was killed on the Ukrainian flight crash in #Iran says:

I predicted that the war would start right before my flight. Forgive me for my good and bad deeds. https://t.co/oA47Ysq5ZP — Negar Mortazavi (@NegarMortazavi) 9 января 2020 г.

Как отмечает телеканал 360, оригинальный твит был сделан за 8 минут до вылета самолета из Тегерана. Аббаснежад стал одним из шести канадских студентов, погибших в результате авиакатастрофы.

من پیشبینی کرده بودم دم پروازم جنگ بشه ???? اقا خوبی بدی دیدید حلال کنید — sorush ab (@sorush_ab) 7 января 2020 г.

Напомним, что утром 8 ноября украинский самолет «Боинг-737», направляющийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение. Лайнер разбился через 3 минуты после вылета из иранской столицы. На его борту находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана. Канада уже направила в Тегеран официальную делегацию для установления причин трагедии.

Иранские военные утверждают, что самолет был сбит американским беспилотником. Отметим, что незадолго до этого БПЛА «Хищник» был использован ВВС США для нанесения ударов по аэропорту Багдада. Жертвой этой атаки стал командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.