Коротченко напомнил, что именно США дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке

Москва, 10 января. Напряженность на Ближнем Востоке сохранится, пока США не выведут свои силы из региона. С таким мнением выступил военный эксперт Игорь Коротченко.

Ситуация в регионе обострилась после того, как силы США по распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. После этого ряд политиков ближневосточного региона высказались за вывод американского контингента.

Игорь Коротченко, комментирую ситуацию на Ближнем Востоке, противопоставил Вашингтону Москву, которая борется с международным терроризмом. Он также отметил, что Россия не вмешивается в конфликт США и Ирана.

«Политика России позитивна, а политика США — деструктивна, и это всем понятно», — сказал Коротченко в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

По его мнению, состояние нестабильности сохранится на Ближнем Востоке до тех пор, пока Вашингтон не уйдет из региона.

«Если США останутся в регионе, то они будут по-прежнему его дестабилизировать. Это их политика», — резюмировал эксперт.

Напомним, ночью 8 января иранский КСИР провел первую фазу операции «Мученик Сулеймани», целью которой было нанесение ракетных ударов по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в Эрбиле. Удары стали ответом Тегерана на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани, которое произошло 3 января.