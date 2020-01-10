В Твери открыли одну из самых крупных школ области по нацпроекту «Образование»

Глава Минпросвещения России Ольга Васильева 10 января открыла новый центр образования в микрорайоне Брусилово в Твери, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Школа рассчитана на 1224 места для учеников и 90 мест для педагогов. Учиться здесь будут в одну смену.

«Это одна из самых крупных школ в Тверской области, — отметила министр. — Сейчас в стране по национальному проекту «Образование» строится большое количество новых учреждений. Мы направили регионам в качестве субсидий на эти цели 118 миллиардов рублей. Школа в Твери также строилась при федеральной поддержке. Очень важно, чтобы сегодня наши дети получали бесплатное, качественное и доступное образование».

По словам Васильевой, в новой школе откроются профильные классы, так как одна из целей национального проекта — подготовка квалифицированных кадров. Новое здание состоит из четырех функциональных блоков: начальных классов, спортивной, общественной и административной зон. В здание можно попасть со всех четырех сторон разных корпусов.

В блоке начальных классов можно не только учиться, но и посещать дополнительные развивающие занятия: для этого оборудованы учебные классы, игровые комнаты, спальни для первоклассников из групп продленного дня. В блоке 5–11 классов — 62 предметных кабинета, в том числе два компьютерных класса, лингвистическая лаборатория, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии. В спортивной зоне есть два бассейна, два спортивных зала, футбольное поле.

Новую школу оборудовали стоматологическим и прививочным кабинетами, просторной столовой, библиотекой с доступом к электронным образовательным ресурсам, киноконцертным залом и медиазоной. Во всех помещениях предусмотрены пандусы и лифт для маломобильных людей. Установлены системы видеонаблюдения и громкой связи, охранная и пожарная сигнализации.

«Здесь все настроено на то, чтобы ребенок учился, чтобы он попадал в хорошую доброжелательную атмосферу. Здесь уже практически собран педагогический коллектив», — резюмировала Васильева после осмотра помещений школы и встречи с педагогами и родителями будущих учеников.

Добавим, что новый центр образования получит имя сотрудника управления специальных операций ФСБ России майора Александра Атрощанка, который неоднократно участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, в том числе в освобождении заложников в школе №1 в Беслане. Атрощанка героически погиб при выполнении боевых задач в Республике Ингушетия, в его честь названа улица, на которой расположилась новая школа.

Васильева поблагодарила губернатора Тверской области Игоря Руденю за развитие в регионе системы дополнительного образования, расширение сети «Кванториумов», в том числе в сельской местности. Ранее ФАН подробно рассказывал, как работают центры дополнительного детского образования в России.