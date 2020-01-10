Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения «Боинга» в Иране

Вашингтон, 10 января. Государственный секретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании авиакатастрофы с украинским «Боингом-737» в Иране.

Помпео сообщил, что у него состоялся разговор с украинским лидером, в ходе которого он выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе и предложил помочь в расследовании.

«Мы поддерживаем Украину и готовы предложить нашу поддержку и помощь в предстоящем расследовании», — написал госсекретарь США в Twitter.

Напомним, самолет «Боинг-737», принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», направлялся из Тегерана в Киев 8 января. Спустя несколько минут после взлета лайнер рухнул.

Многие эксперты полагают, что украинский самолет мог быть сбит американской стороной. Отметим, что в начале января отношения между Ираном и США обострились после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом. В ответ на преступление Вашингтона иранские силы ударили по авиабазам США в Ираке.