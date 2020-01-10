Версия США о гибели украинского «Боинга» от иранской ракеты не выдерживает критики

Телеканал CNN со ссылкой на «информированных сотрудников» американской администрации сообщил, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский «Боинг-737» мог быть поражен не одной, а сразу двумя иранскими зенитными управляемыми ракетами.

Корреспондент Федерального агентства новостей разобрался в том, насколько вероятен подобный сценарий гибели рейса PS752.

С баками, залитыми под «пробку»

Ранним утром 8 января, в ответ на убийство американской стороной иранского военачальника Касема Сулеймани, Исламская Республика Иран нанесла ограниченный групповой удар оперативно-тактическими баллистическими ракетами по американской военной базе «Айн Аль-Асад» и штабу Многонациональных сил в Ираке.

Ракетный удар по военным объектам США на территории Ирака резко обострил и без того непростые американо-иранские отношения. Конфронтация двух стран достигла такого уровня, что многие аналитики считали неизбежным перерастание давно идущей между Вашингтоном и Тегераном прокси-войны в войну большую, полномасштабную и донельзя «горячую».

Примерно через два с половиной часа после того, как иранские ракеты «посетили» «Айн Аль-Асад» и, возможно, вызванной этим часовой задержки, в 02:42 UTC (06:12 по местному времени) с ВПП 29R тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни взлетел Boeing 737-8KV авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран—Киев.

Первоначально полет лайнера проходил штатно. Однако в 02:44:57 UTC, когда самолет достиг высоты 2416 метров и набрал скорость 509 км/ч, связь с рейсом PS752 неожиданно прервалась. Имеется информация, что внезапно замолчавший самолет развернулся в сторону аэропорта. Впрочем, дотянуть до ВПП стремительно снижавшийся борт не сумел. Примерно в 02:48 UTC охваченный огнем «Боинг-737» с залитыми «под пробку» топливными баками рухнул в 15 км к северу от аэропорта и взорвался.

По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, на борту лайнера МАУ находились граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 (включая экипаж) украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое англичан. Все они погибли.

Катастрофа рейса PS752 стала первой в истории компании МАУ за 28 лет ее существования и крупнейшей (по числу погибших) за всю историю украинской авиации. Поэтому неудивительно, что даже на фоне прогрессирующего кризиса американо-иранских отношений гибель украинского «Боинга» стала новостью номер один.

Находившийся в Омане президент Украины Владимир Зеленский после сообщения о катастрофе прервал свою поездку и принял решение в срочном порядке возвратиться в Киев. Соболезнования главе украинского государства выразил президент России Владимир Путин, также направивший телеграмму с выражением соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани.

Десятки тысяч людей по всему миру с замиранием сердца пересматривали видеоролик падения горящего самолета, размещенный корреспондентом BBC Iran Али Хашемом в Twitter.

Правда, подлинность данного видео до сих пор остается под вопросом, как и обстоятельства, которые побудили оператора ранним утром внезапно отыскать на фоне ночного неба снижающуюся яркую точку и заснять ее.

Но большинство зрителей ролика подобные нюансы не интересовали. Разумеется, всех интересовали причины трагедии.

До обращения Трампа и после

Практически сразу после падения самолета МАУ иранские новостные агентства распространили сообщение, что катастрофа авиалайнера была вызвана технической неисправностью. Через несколько часов после трагедии эту версию подтвердил официальный представитель аэропорта Тегерана, назвавший причиной катастрофы возгорание двигателя.

С тем, что катастрофа рейса PS752, скорее всего, вызвана технической неисправностью, согласились и западные разведывательные службы, а также посольство Украины в Иране.

На место падения лайнера была направлена иранская следственная группа, обнаружившая «черные ящики» погибшего «Боинга». Начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что бортовые самописцы «будут расшифровываться в авторитетной государственной лаборатории Ирана».

В Киеве сформировали собственную комиссию по расследованию причин катастрофы. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал «не строить версии до окончательных выводов комиссии». В свою очередь, глава иранского отделения ИКАО Али Абедзаде сообщил, что представители Украины будут допущены к расследованию.

Примерно так выглядела ситуация к тому моменту, когда вечером 8 января президент США Дональд Трамп озвучил свое обращение к нации, в котором пригрозил Тегерану санкциями и порекомендовал иранцам быть более сговорчивыми в отношениях с Америкой и ее союзниками.

Утром 9 января Иран отверг требования американской стороны, после чего тональность публикаций западных СМИ, освещавших катастрофу лайнера МАУ, стала меняться буквально на глазах.

«Откуда ни возьмись» в Twitter-аккаунте пользователя под именем Ашкан Монфаред (Ashkan Monfared) появился снимок лежащего на земле фрагмента зенитной управляемой ракеты (ЗУР). Автор публикации утверждал, что снимок ему прислал друг. Фото якобы сделано неподалеку от места падения украинского самолета, и на снимке запечатлена ЗУР, выпущенная поставленным Россией Ирану всепогодным тактическим зенитным ракетным комплексом «Тор-М1».

Аккаунт Ashkan Monfared был очень быстро заблокирован, так что проверить подлинность фото оказалось невозможным. Тем не менее, эти снимки немедленно пошли гулять по соцсетям и западным СМИ как «несомненное доказательство» гибели «Боинга-737» от иранской ракеты.

В тот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины официально объявил, что в числе основных версий крушения лайнера (помимо ошибки пилотов, технической неисправности самолета, столкновения лайнера с дроном или другим летающим объектом, а также взрыва на борту «Боинга»), рассматривается и возможность поражения рейса PS752 ЗУР. Одновременно руководство МАУ твердило о полной исправности потерпевшего крушение самолета, а также утверждало, что вероятность ошибки в действиях экипажа минимальная.

А дальше в игру вступили американцы.

«Кто-то мог допустить ошибку…»

Издание Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило о возможном поражении лайнера МАУ ракетой, выпущенной иранскими средствами ПВО. Трамп тоже не остался в стороне и заявил, что, по его мнению, техническая неисправность не могла стать причиной катастрофы.

«Кто-то мог допустить ошибку», — обтекаемо добавил президент США.

При этом Трамп не привел никаких доказательств своим словам, да их уже и не требовалось. Получив отмашку, западные СМИ рьяно приступили к травле Ирана.

Газета The New York Times опубликовала видео, предположительно изображающее момент «попадания иранской ракеты» в самолет МАУ, — кадры изданию предоставил некий иранский активист Нариман Гариб. Подлинность этой видеосъемки, как и иных сомнительных видео на «ракетную» тему, во множестве начавших кочевать по просторам Twitter, традиционно подтверждать никто не торопился.

Зато премьер-министр Канады Джастин Трюдо со ссылкой на данные канадской разведки заявил, что украинский самолет вполне мог быть случайно сбит иранской ЗУР. С аналогичным заявлением выступил и британский премьер Борис Джонсон. Словом, к утру 10 января в Америке, Канаде, Западной Европе и на Украине мало кто сомневался в том, что рейс PS752 «завалила» иранская ракета.

Или даже не одна, а целых две ракеты! По крайней мере, CBS, а позже и CNN со ссылкой на источники в американской разведке объявили, что американские спутники якобы зафиксировали инфракрасные следы двух ракетных пусков, вслед за которыми была отмечена вспышка взрыва. Что, дескать, подтверждает причастность к катастрофе иранских ЗУР российского производства.

То есть теперь Запад обвинял уже не только Иран, но и, по касательной, Россию, которая «посмела продать» современные средства ПВО «этим иранским террористам». Подчеркнем — вся эта волна негодования, гуляющая по американским и европейским информресурсам, не имела под собой никаких реальных доказательств вины Тегерана в случившейся трагедии и уж тем более вины Москвы.

Данную ситуацию решило исправить интернет-издание Bellingcat, ранее «прославившееся» политически ангажированным расследованием обстоятельств гибели в июле 2014 года малайзийского лайнера «Боинг-777». Изучив фото обломков украинского самолета, «биллингкетовцы» «обнаружили» на них «пробоины от поражающих элементов зенитной ракеты».

Правда, эта сенсация прожила недолго. Как только стали доступны снимки обломков самолета, сделанные в высоком разрешении, тут же стало понятно, что пресловутые «пробоины» на деле оказались лежащими поверх обломков камнями, комьями грязи и прочим мусором…

Попробуйте поверить CNN

Ну, а что же Иран?

Он отправил Международной организации гражданской авиации (ИКАО) официальное уведомление и предварительный отчет об обстоятельствах катастрофы 8 января. Опроверг информацию о возможном ракетном ударе по лайнеру. И… обратился к правительствам Канады и Украины, а также к компании Boeing с просьбой содействовать в расследовании причин авиакатастрофы.

Национальный совет по безопасности на транспорте США и Совет по безопасности на транспорте Канады подтвердили, что соответствующее приглашение из Тегерана уже поступило. Одновременно специалисты из Ирана и с Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев рейса PS752.

Такая готовность Ирана к международному сотрудничеству в деле расследования обстоятельств гибели лайнера МАУ говорит о том, что с высокой степенью вероятности иранские ЗРК «Тор» не имеют никакого отношения к авиакатастрофе. О том же говорит и предполагаемая картина гибели украинского самолета, загоревшегося в воздухе, лишившегося связи, но какое-то время еще сохранявшего управляемость (разворот в сторону аэропорта) и лишь затем упавшего и взорвавшегося.

Дело не только в том, что характеристики ЗРК «Тор-М1» исключают какой-либо случайный пуск ЗУР, но и в том, что каждая ракета этого ЗРК имеет осколочно-фугасную боевую часть массой почти 15 кг, наполненную взрывчаткой и «обернутую» лентой с поражающими элементами. Напомним, что рейс PS752 поднялся из аэропорта имени Имама Хомейни с полными баками.

Попробуйте теперь поверить CNN. То есть представить, что случится с Boeing 737-8KV, когда в непосредственной близости от него рванут БЧ двух ЗУР «Тора», а крылья, фюзеляж и топливные баки самолета прошьют веера раскаленных осколков/поражающих элементов.

Скорее всего при подобных обстоятельствах «Боинг» взорвется и развалится на части прямо в воздухе, а не будет еще какое-то время продолжать полет в попытке дотянуть до аэропорта. Да и фрагменты самолета сохранят хорошо «читаемые» пробоины от поражающих элементов ЗУР. Те самые пробоины, которые парни из Bellingcat очень старались рассмотреть на снимках, но в итоге так и не нашли.

На основании имеющейся информации можем констатировать, что вероятность гибели рейса PS752 от иранской ЗУР куда ниже, чем по иным упомянутым украинской стороной причинам: ошибки пилотов, технической неисправности самолета, столкновения лайнера с дроном или другим летающим объектом, а также теракта на борту.

Окончательно все точки над «i» в расследовании обстоятельств катастрофы рейса PS752 способно расставить лишь ИКАО, распространившее следующее заявление:

«Необходимо воздерживаться от каких-либо спекуляций относительно причин этой трагедии до окончания расследования».

Федеральному агентству новостей остается лишь присоединиться к этому пожеланию.