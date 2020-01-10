Россия и Италия обсудили ситуацию в Ливии

Москва, 10 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в пятницу встретился с послом Италии Паскуале Терраччано.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Особое внимание было уделено урегулированию ситуации в Ливии.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам с акцентом на складывающуюся ситуацию в Ливии и задачу консолидации международных усилий по содействию скорейшему урегулированию ливийского кризиса», — сообщает министерство иностранных дел РФ.

Напомним, что ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда мятежники при поддержке США свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков. Весной Хафтар повел ЛНА на Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.