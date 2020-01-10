Политолог Курбанов считает, что США несут разруху, голод и смерть на Ближнем Востоке

Москва, 10 января. Иран способен мобилизовать свои силы по всему Ближнему Востоку и вытеснить американских оккупантов из региона, считает востоковед Маис Курбанов.

Отношения между США и Ираном резко обострились 3 января, когда Вашингтон объявил, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В ответ Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке 8 января. По данным иранского телевидения, жертвами ударов стали 80 человек. После беззаконных действий Вашингтона на Ближнем Востоке Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе.

Курбанов заявил, что США лишь прикрываются лозунгами за свободу и благополучие региона. На деле же Вашингтон несет в регион только бедствия.

«От американцев исходит только разруха, голод и убийства. Сейчас иранские духовные лидеры взяли себя в руки для того, чтобы вытеснить американские войска с Ближнего Востока», ― отметил востоковед в комментарии Nation News.

Политолог считает, что Тегеран сделал предупреждение не только Вашингтону, но и всем его союзникам на Ближнем Востоке: если американские партнеры будут вмешиваться, то их ждет та же учесть, что и США.

«Я думаю, что Штаты все поняли. Американцы не справятся с Ираном, им нужно огромное количество солдат», ― добавил Курбанов.

По словам эксперта, Тегеран намерен идти до конца в борьбе с американским присутствием на Ближнем Востоке. Власти Ирана понимают, что США не намерены отказываться от жульнической политики на Ближнем Востоке и продолжат обманывать население региона.