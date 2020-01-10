Соколов уверен в способности России вернуть мир в Ливию, пока США заняты провокациями

Москва, 10 января. Реакция Ливийской национальной армии (ЛНА) на предложение президента РФ Владимира Путина о старте процесса мирного урегулирования в африканской стране подтвердила авторитет России в регионе. Такое мнение выразил эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

«Это вопрос престижа – Россия все больше оказывает влияние в этом регионе мира. И, конечно, ответная реакция со стороны Ливии подтверждает авторитет нашей страны», — цитирует политолога «Слово и Дело».

Соколов при этом считает, что инициатива российской стороны вряд ли найдет поддержку у Запада, в частности у США, которые устраивают провокации одну за другой, чтобы не допустить урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Эксперт констатировал, что Штаты более недееспособны в разрешении проблем региона, поэтому затягивают мирные процессы и уводят их в тупик.

Россия при этом, по мнению Соколова, способна стать арбитром между противоборствующими сторонами на Ближнем Востоке, а также в Ливии. РФ поддерживает конструктивные отношения со многими странами, которые по отдельности относятся друг к другу с враждебностью, отметил эксперт.

«Россия их способна примирить. Этого нельзя сказать о европейцах или американцах», — заключил Соколов.

8 января российский лидер запустил в Стамбуле газопровод «Турецкий поток» и провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи политики выпустили совместное заявление, в котором выразили мнение, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года. Лидеры двух стран призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия в ночь на 12 января.

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара приветствовала российско-турецкую инициативу о прекращении огня. Боестолкновения провоцирует так называемое Правительство национального согласия Ливии, которое было сформировано при поддержке Запада. Искусственно созданная структура, возглавляемая Файезом Сарраджем, состоит из разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года.

ЛНА с 2014 года ведет в стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама». В апреле текущего года ЛНА перешла к новому этапу ― освобождению Триполи и северо-запада страны от боевиков ПНС Ливии, которое уличили в связях с международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 (запрещены в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.