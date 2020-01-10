Политолог Михальченко пообещал Зеленскому распад партии «Слуга народа»

В 2019 году на Украине произошли серьезные политические изменения. Главой государства стал шоумен Владимир Зеленский. Он одержал победу над бывшим главой Украины Петром Порошенко. За Зеленского отдали свои голоса почти три четверти украинских избирателей. Затем в ходе выборов в Верховную раду Украины партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 450 мест в украинском парламенте.

В интервью Федеральному агентству новостей глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко предположил, что в дальнейшем партию президента ждет неминуемый раскол. То, насколько быстро это произойдет, зависит от действий самого Зеленского и его команды. В частности, украинскому президенту следует изменить свое окружение и подобрать себе более квалифицированных специалистов, считает эксперт.

Непростительные ошибки

— Николай Иванович, как вы оцениваете позиции Владимира Зеленского на посту президента Украины? Уже более полугода он управляет страной — вполне возможно подвести некоторые итоги...

— Я хотел бы начать с того, что в целом планы и намерения действующего президента осуществляются, но в очень небольшой мере. В чем тут дело? Сила президента состоит не только в его личности, но и в том, как работает его команда. Давайте рассмотрим только два недавних факта его деятельности: телевизионное обращение к нации на Новый год, а после — отпуск Зеленского. Оба этих события полностью демонстрируют, что команда президента малоэффективна.

Дело в том, что кто-то ему навязал идею выступления на Новый год. Да, идея единства — неплохая идея. Но потом к этой идее присоединили тезисы о названиях улиц, о том как относиться к разным идеологиям и другое.

— К чему это привело?

— В итоге обращение Зеленского на Новый год слабо сработало, потому что вызвало большую дискуссию в обществе.

Зеленский едет в отпуск. Вместо того, чтобы объявить об этом, подготовить общественное мнение к тому, что президенту тоже необходимо отдыхать, команда Зеленского окружила это какой-то тайной. Это не дало эффекта, а привело снова к дискуссиям в обществе.

— В чем причины непродуманности шагов офиса президента?

— Проблема эта от того, что его команда — непрофессиональна, не просчитывает негативных и позитивных результатов тех или иных шагов офиса президента. Зеленскому необходимо переформировать свое окружение и привлечь квалифицированных специалистов для того, чтобы не было таких проколов. А его шаги по ликвидации коррупции, по продолжению курса на усиление армии действительно имеют позитивный эффект. Однако, если Зеленский не пересмотрит свою команду и не отойдет от тех, кто навязывает ему ошибочные идеи, весь позитивный опыт, который он демонстрирует, окажется никчемным, и тогда президент будет открыт для критики с разных сторон.

Могильщик для Зеленского

— То есть необходимо разогнать всю действующую команду Зеленского и найти более квалифицированных людей?

— В целом вы говорите верно. Но политологи называют это иным термином: нужно перетряхнуть команду. Оставить полезных людей, а вредных — отсечь и усилить свое окружение. На самом деле в окружении президента нет ученых, нет людей, которые анализируют современные политические, экономические, социальные технологии. Кто такой [глава офиса президента Украины Андрей] Богдан? Адвокат, ну и что же? Разве он специалист по имиджу? Или помощник президента Андрей Ермак. Это же совершенно мелкая фигура. Нужно привлекать серьезных специалистов, а не только тех, кто ляпает языком. Сам глава президентской администрации Андрей Богдан приносит президенту больше негативного, чем позитивного. Если эта тенденция будет усиливаться, Богдан может стать «могильщиком» президента Зеленского.

Лебедь, рак и щука

— Летом 2019 года на Украине прошли парламентские выборы. По результатам голосования ситуация для украинского государства сложилась весьма необычная: партия «Слуга народа» получила большое количество голосов и ей не нужно было формировать коалицию с какой-нибудь другой партией. Является ли это здоровым явлением для украинской политики?

— Мировой опыт показывает, что крупное большинство одной парламентской партии может быть как позитивным, так и негативным фактором существования политической системы. Позитивным — так как возможно относительно легко проводить программы президента и парламента. Негативным обстоятельством является то, что это самое большинство может как привести к успеху, так и затащить в болото. Учитывая, что у нас большинство было сформировано абсолютно неподготовленным (а вы ведь сами помните: туда кого только не набрали, считая, что каждая домохозяйка может управлять страной), можно смело говорить, что у нас фактор существования такого большинства — вредный.

Да, действительно, с одной стороны, Зеленский, опираясь на это большинство, может провести непопулярные программы, например, программу «Земля людям» — то есть создание рынка земли. Но с другой стороны, в этой программе, учитывая, что голосование за нее скорее всего пройдет «автоматически», могут вкрасться серьезные ошибки, так как большинство представителей партии малоквалифицированы. Поэтому пока что Украина на перепутье…

— Что вы имеете в виду?

— Да, избиратели купились на обещания Зеленского. Но если Владимир Зеленский будет допускать серьезные ошибки, то он достаточно быстро утратит политическое влияние. Поэтому ему нужно очень разумно подходить к тому факту, что он имеет большинство в парламенте.

И внутри партии также назревает раскол. Партию терзают разнонаправленные движения. Одни хотят налево, другие — направо, а некоторые — прямо. Будет действовать два процесса. Первый — уменьшение связи парламентского большинства и президента. Второй — качественное изменение уровня связей внутри самой партии «Слуга народа». Фактически мы увидим распад этого большинства в Верховной раде. Нас ждет дифференциация групп в «Слуге народа». И она будет продолжаться тем быстрее, чем больше ошибок будет допущено командой Зеленского.

Уверен: существование большинства «Слуги народа» в Верховной раде само по себе является серьезной проблемой.