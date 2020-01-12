Гадания на суженого и старинные приметы на старый Новый год 2020

Старый Новый год, наступление которого в этом тысячелетии (в том числе в 2020 году) отмечается с 13 на 14 января, это чисто российский праздник, который, благодаря русским веселым традициям отмечания, полюбился и в других странах. Старый Новый год приходится на святочное время, а вечер 13 января (он называется Щедрый) считается самым подходящим времени для гадания на суженого.

Откуда взялся старый Новый год

Традиция праздновать старый Новый год родилась в России после революции. Согласно декрету создателя советского государства Владимира Ленина, в начале 1918 года страна перешла с юлианского на григорианский календарь, «потеряв» сразу 13 дней. Именно таким было отставание от Европы из-за несовершенства юлианского календаря, по которому жила Российская империя до революции (в XXI веке разница возросла до 14 дней).

Однако декрет Ленина не понравился Русской православной церкви, которая в первые послереволюционные годы поддерживала в обществе антисоветские настроения. Под влиянием сохранявших высокий авторитет церковников верующие тоже не спешили праздновать Новый год по новому стилю, тем более, что это было время строгого Рождественского поста. Первое время все, кто не принял советскую власть, пытались праздновать Новый год «по старому стилю» — после Рождества.

Потом Рождество в СССР запретили, и оно уступило место Новому году. Постепенно все привыкли и к новому календарю, и к веселым новогодним праздникам. Церковь в конце концов смирилась с советской властью, хотя осталась верна юлианскому календарю, а празднование старого Нового года превратилось в милую светскую традицию. Теперь все, кто не успел как следует повеселиться в новогоднюю ночь, наверстывает с 13 на 14-е, телеканалы дружно повторяют праздничные программы, в ресторанах и клубах устраивают тематические вечеринки, а девушки, как встарь, гадают на суженого.

Традиции на старый Новый год

Старый Новый год приходится на святочное время, которые отсчитывают «от звезды до воды» — с Рождества (7 января) до Крещения (19 января). В это время на Руси издревле было принято весело и даже разгульно проводить время, в ходу были и гадания, хотя церковь не одобряла ни святочного разгула, ни заигрываний с потусторонними силами.

Старый Новый год в народно-христианской традиции называют Васильев, или Щедрый вечер (Щедрец). Это канун дня Василия Великого, которого церковь поминает как величайшего религиозного мыслителя. Щедрец в славянских землях отмечался очень весело — мясным изобилием, хмельным медом, специальной «щедрой» кашей, колядками и святочными песнопениями. Считалось, что хороший сытный Щедрец — залог благополучного года. Знаменитая украинская колядка «Щедрый вечер» до сих пор чрезвычайно популярна, ее обрабатывали многие профессиональные композиторы.

В Щедрый вечер девушки гадали, причем этот день был предназначен исключительно для гаданий на суженого, а поговорка гласила:

«Что загадано на Василия — сбудется, а что сбудется — не минуется».

Впрочем, гадания в этот день были не какими-то особыми, а вполне традиционными, как и в другие святочные дни. Бросали обувь от крыльца, чтобы по направлению носка узнать, откуда придет суженый. По очереди вслепую вытаскивали из мешочка милые девичьи «драгоценности», чтобы по вынутому предмету угадать, как сложится жизнь. Долго расчесывали гребнем волосы, чтобы милый пришел во сне. Ставили свечи меж дух зеркал, чтобы выманить из подсознания образ жениха, и так далее. О популярных святочных гаданиях читайте в материале Федерального агентства новостей.

Старинные приметы на старый Новый год

Старинные приметы на этот день гласили: