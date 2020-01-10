Путин обсудил с президентом Египта сотрудничество в ядерной энергетике

Москва, 10 января. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель-Фаттах Ас-Сиси обсудили по телефону сотрудничество в сфере ядерной энергетики и подтвердили настрой на дальнейшее взаимодействие. Об этом сообщили в Кремле.

«Затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде всего, сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие многопланового российско-египетского взаимодействия. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях», — говорится в сообщении.