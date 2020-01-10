Москва, 10 января. Журналист «Росбалта» Александр Шварев, обвиняемый в России в клевете и вымогательстве, получил политическое убежище в Латвии. Об этом сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

«Ему и его семье был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии. Признано, что его преследование является политическим», — рассказал ТАСС защитник журналиста.

Как сообщает агентство, сам Шварев заявил, что находится «под защитой Латвии и Евросоюза». По его словам, политическое убежище было предоставлено ему в связи с тем, что в России его «преследуют» за профессиональную деятельность.

Напомним, находящийся якобы на лечении в Риге журналист информационного агентства «Росбалт» Александр Шварев стал фигурантом уголовного дела и был заочно арестован Тверским судом Москвы. Представитель СМИ обвиняется в клевете в адрес миллиардера Алишера Усманова и в вымогательстве 50 тысяч долларов у бизнесмена из Казахстана Кенеса Ракишева. Шварев все обвинения отвергает. Он заявил, что дело носит заказной характер, и следствие якобы не имеет «никаких доказательств».

При этом заведенное уголовное дело, связанное с клеветой, не является для Шварева и «Росбалта» первым. И, как и прежде, в СМИ убеждены, что преследование является их наказанием за решимость открыто указывать на «темную сторону» имеющих власть и финансы людей.

Однако, по данным следствия, работа Шварева и «Росбалта» заключается в том, чтобы публиковать псевдокомпрометирующие материалы на российских миллиардеров с целью в дальнейшем требовать от них плату за удаление заведомо ложных сведений.

Своей недобросовестной работой «Росбалт» в Классификаторе СМИ Федерального агентства новостей обеспечил себе место в списке антироссийских медиа, отличающихся фейками и трансляцией позиций Запада.