Эксперт Литовкин назвал РФ гарантом объективности для расследования крушения «Боинга-737»

Москва, 10 января. Россия в отличие от Канады не заинтересована искажать результаты расшифровки черных ящиков «Боинга-737», потерпевшего крушение в Тегеране, заявил российский военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, Москва может выступить гарантом независимости и объективности расследования причин авиакатастрофы.

Литовкин подчеркнул, что Россия обладает не только специалистами, способными расшифровать черные ящики, но и честно расследовать дело о крушении самолета «Международных авиалиний Украины».

В объективности Канады эксперт усомнился, поскольку Оттава заявила ранее о поддержке ничем не подтвержденной версии, что украинский самолет якобы был сбит иранской ракетой «земля — воздух».

«В Канаде заинтересованы в том, чтобы подтасовать результаты расследования так, как им выгодно. Чтобы предоставить Иран в качестве империи зла и требовать с Ирана денег за погибших канадских граждан. Поэтому Канада заинтересована в своеобразных результатах расследования», — сказал Литовкин в беседе с Новостным агентством «Харьков».

Политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев констатировал, что у РФ есть, действительно, высококвалифицированные специалисты, способные расшифровать черные ящики. Однако он сомневается, что черные ящики отдадут Москве. При этом политолог убежден, что в случае попадания черных ящиков канадским специалистам, Оттава может подтасовать результаты в свою пользу. По его мнению, лучше всего создать комиссию, в состав которой войдут специалисты из разных стран, и отправить черные ящики в нейтральную страну, например, в Швейцарию.

«Очень печально, что определенные страны хотят получить выгоду от крушения самолета. Это трагедия, катастрофа. А на смерти этих людей хотят получить политические дивиденды», — добавил Суздальцев.

Самолет «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев, разбился спустя несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Многие эксперты предположили, что лайнер мог быть сбит американцами, учитывая обострившиеся в начале года отношения между Тегераном и Вашингтоном.

Arab News сообщил, что Организация гражданской авиации Ирана планирует отправить черные ящики украинского «Боинга» в Россию или Канаду, если не сможет расшифровать их самостоятельно.