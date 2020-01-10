Депутат Федоров назвал Трампа типичным террористом

Москва, 10 января. Депутат Госдумы Евгений Федоров согласился с мнением министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, который сравнил США с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1.

По словам парламентария, тактика президента США Дональда Трампа вполне соответствует типичной логике террориста — убивать и запугивать.

«Ну это понятно, что террорист. Америка исходит из позиции, что они являются столицей всего мира и могут принимать решение в отношении граждан всех других стран. И в данном случае они просто показали свою карательную функцию», — пояснил Федоров iReactor.

Он привел в качестве примера убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб при авиаударе по аэропорту Багдада. Депутат подчеркнул, что на месте Сулеймани мог оказаться любой человек с любым гражданством, который не понравился США. Устранение неугодных лиц с целью запугивания — это и есть государственный терроризм, уверен Федоров.

Напомним, что 3 января командующий иранским спецназом «Аль Кудс» генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США по автоколонне, проезжающей возле международного аэропорта Багдада, и по самому аэропорту. После этого Тегеран объявил о военной операции «Мученик Сулеймани» с целью выбить американских оккупантов из Ирака. Примечательно, что даже партнеры США по НАТО осудили Вашингтон. Так, например, Норвегия заявила, что ждет от Америки объяснений.

Посланник министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, выступая в ООН, заявил, что США действуют хуже, чем «Исламское государство». В пятницу посольство Ирана в Москве открыло книгу памяти Сулеймани.

1 Организация запрещена на территории РФ.