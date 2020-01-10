Литовкин назвал бравадой заявление США об усилении присутствия в Тихоокеанском регионе

Военный эксперт Виктор Литовкин уверен, что заявление США о расширении военного присутствия в Тихоокеанском регионе направлено на выкачивание денег.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что армия США намерена усилить противодействие Китаю, направив в Тихоокеанский регион оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации.

Так, направляемые в регион специальные подразделения будут оснащаться средствами для нанесения ударов по наземным и морским объектам высокоточным оружием дальнего радиуса действия. Возможно даже гиперзвуковыми ракетами, что, по мнению американского командования, должно будет расчистить путь для военно-морского флота США в случае начала конфликта с КНР.

Сами подразделения, скорее всего, будут расквартированы на островах к востоку от Тайваня и Филиппин, однако сроки развертывания пока неизвестны. По словам министра сухопутных сил США Райана Маккарти, предпринятые шаги будут подкреплены новым соглашением с Национальным управлением военно-космической разведки США. Его мощности позволят оперативным группам лучше перехватывать информацию с существующих и будущих спутников на низкой околоземной орбите.

В идеале, решение позволит американской армии построить «новую парадигму в Тихоокеанском регионе», где наземные войска смогут «пробивать дыру» в обороне противника для воздушных и морских сил.

Комментируя такую инициативу, военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «американцы давно пытаются закрепиться в Тихоокеанском регионе, и первые подобные заявления звучали еще при Джордже Буше — младшем и Бараке Обаме».

«Они давно хотят туда перевести фокус внимания, так как понимают, что в будущем Китай станет их основным экономическим и военным конкурентом. Но все эти разговоры о нанесении каких-то ударов и т. д. — это в пользу бедных, как говорится, это просто выкачивание денег. На самом деле все понимают, что никакой войны США с Китаем, а тем более с Россией никогда не будет, потому что это конец Америке, ее физическое уничтожение. И у той, и у другой страны есть ядерное вооружение», — поясняет собеседник ФАН.

Эксперт также выразил уверенность в том, что заявления Пентагона об информационном и военном противодействии Китаю и России, и тем более об ударах гиперзвуковым оружием по войскам противника — это попытки выкачать деньги отдельных частных военных структур США.

«Это нормальная практика для США, они так всегда делают. Это реклама того, что они якобы могут сделать, но на самом деле ничего они сделать не могут, потому что никто не собирается стрелять в сторону Китая. В ответ же можно получить такой удар, что мало не покажется. США даже с Северной Кореей сделать ничего не смогли в военном плане, потому что Север может ответить. Они и с Ираном тоже ничего сделать не могут. Да, они убили генерала Касема Сулеймани, после чего проглотили ответный удар Ирана. Но в следующий раз Тегеран уже не будет предупреждать о нападении, к тому же там еще есть Персидский залив с Ормузским заливом и т. д. Это места, где американцев можно приложить очень больно. Поэтому все эти разговоры — бравада», — заключил Виктор Литовкин.

Напомним, в октябре прошлого года представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун заявлял, что эсминец ВМС НОАК прошел в «небезопасной» близости от американского военного корабля, проводящего «операцию по обеспечению свободы навигации» рядом со спорными островами в Южно-Китайском море. В Пекине, в свою очередь, сообщили, что американское судно вошло в акваторию без разрешения, а китайский корабль провел проверку принадлежности корабля и дал предупреждение для его капитана и команды.