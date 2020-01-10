Ученые NASA обнаружили двойника Земли в созвездии Рыб

Вашингтон, 10 января. Ученые NASA обнаружили планету, которая обладает схожими с Землей параметрами.

По данным исследователей, условия ее расположения свидетельствуют о возможном наличии воды. Планета размером с Землю находится в обитаемой зоне на расстоянии более 100 световых лет от своей звезды. Двойник Земли получил название TOI 700d. Планета была обнаружена с помощью спутника TESS и телескопа Spitzer.

Ученые отмечают отсутствие вспышек звезды, рядом с которой находится планета, что значительно увеличивает шансы на возможное наличие жизни. При этом вокруг звезды вращаются еще две планеты. Ученые предполагают, что одна из планет может быть газовым гигантом.

Кроме того, исследователи предполагают, что TOI 700d может быть покрыта океаном и обладать плотной атмосферой с углекислым газом. При этом на поверхности планеты могут быть материки.

Обнаруженная планета совершает оборот вокруг своей звезды за 37 земных дней. По словам, главы астрофизического подразделения NASA Пола Герца, спутник TESS был запущен для поиска планет, похожих на Землю. Открытие было совершено во время наблюдения за небольшой звездой в южном созвездии Золотой Рыбы. Главным препятствием для возможного существования жизни на обнаруженной планете может являться тот факт, что она всегда повернута одной и той же стороной к своей звезде.