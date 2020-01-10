Донбасс сегодня: армия Украины нанесла удар по Донецку, бойцы ВСУ подожгли сослуживца

Донбасс, 10 января. Несмотря на перемирие, украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы ДНР и ЛНР. Военнослужащие ВСУ в шутку подожгли сослуживца. Переданных в ДНР пленных пытали украинские правоохранители. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки совершили шесть обстрелов неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В ДНР пять раз были обстреляны город Донецк и село Саханка, в ЛНР — село Белозерское. На Донецком и Мариупольском направлениях Вооруженные силы Украины использовали 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Генпрокуратура ДНР расследует факты жестокого обращения с пленными на Украине

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ДНР Ольга Черногор в комментарии корреспонденту ФАН сообщила о том, что следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с военнопленными и гражданскими лицами со стороны силовых органов Украины.

Прокуратура опросила 60 человек, переданных Украиной 29 декабря в рамках обмена пленными. Представитель пресс-службы отметила, что следователями прокуратуры проводятся дальнейшие следственные действия, которые включают в себя сбор доказательств и проведение судебно-медицинских освидетельствований потерпевших.

По данным органов прокуратуры ДНР, представители украинской правоохранительной системы использовали пытки и психологическое насилие в отношении удерживаемых лиц. Целью таких воздействий было склонить их к признательным показаниям в совершении преступлений.

Солдаты ВСУ подожгли сослуживца

По данным Народной милиции ДНР, праздничные дни в частях ВСУ, расположенных в зоне силовой операции, отмечены несколькими пожарами. С начала января произошло восемь возгораний служебных помещений и военной техники. Ответственность за пожары и уничтожение имущества по указанию руководства ООС возложена на командиров частей и соединений.

В ночь на 7 января трое военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады решили пошутить над сослуживцем и облили спящего бойца спиртовой настойкой, после чего подожгли. Свои действия они объяснили желанием проверить, как пострадавший будет действовать во время возможного пожара. В результате неуместной шутки военнослужащий попал в больницу с ожогами головы и верхней части туловища. Солдату поступило указание от непосредственного командира умолчать об истинных причинах ожогов и заявить, что они получены в результате неосторожного обращения с огнем.

В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, дислоцирующейся вблизи села Новотроицкое, при проведении занятий по противопожарной безопасности 5 января в автомобильном парке возник пожар. Огнем уничтожен грузовой автомобиль.

Задержаны дезертиры ВСУ, изнасиловавшие мирную жительницу

По информации разведки оборонного ведомства ЛНР, 7 января группа военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ из шести человек, употребив немалое количество алкоголя, оставили часть и пустились в самоволку, преследуя цель дальнейшего праздного времяпровождения.

В развлекательном заведении поселка Мироновский Луганской области они продолжили употреблять алкоголь и избили местного жителя. После этого в одном из частных домов совершили насилие над женщиной. Преступники задержаны местными правоохранителями при попытке скрыться с места преступления. На текущий момент происшествие расследуют представители бригадного штаба.