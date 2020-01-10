Полиция в Париже забросала митингующих слезоточивым газом и избила медсестру

Во Франции состоялась четвертая манифестация против пенсионной реформы. Она стала самой массовой. В ней, по данным профсоюзов, участвовало 1,7 миллиона человек. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на марше протеста в Париже, в котором участвовало 370 тысяч человек.

По сравнению с 5 декабря 2019 года, когда началась всеобщая забастовка, в Париже мало что изменилось. По-прежнему работают только две из 14 линий метро, на которых нет машинистов. Все также парижане штурмуют редкие автобусы и утрамбовывают себя в пригородные поезда.

Единственное, что бросается в глаза — обилие велосипедистов. Парижане шутят, что теперь у них каждый день Тур де Франс, что профсоюзы со своей всеобщей забастовкой помогли мэрии — ее чиновники годами призывали жителей города пересесть на велосипеды. Но особых успехов добиться раньше не смогли.

Появилось новое явление — велосипедные пробки на специально выделенных для них аллеях.

На 15% подорожали велосипеды и обучение на курсах по их вождению. Руководители курсов по телевизору объясняют парижанам, что за одно занятие научится ездить невозможно. Удивительно, как в СССР все ездили на велосипедах без всяких курсов.

Забастовка коснулась и тех, кто в ней не участвует. В разы стало трудно добираться на работу и обратно. Некоторые вынуждены снимать жилье у работы и ездить домой только на выходные. В больницах разрешили медицинским сестрам оставаться на ночь.

Несмотря на то, что бастующие неделю назад не получили зарплату, забастовка длится уже 37 дней. Они все как один рвутся ее продолжить. Все говорят одно и тоже: «Если мы ее прекратим, то получится, что мы больше месяца зря страдали».

На площадь Республики я шел по проспекту Бомарше от площади Бастилии, где находится станция метро работающей первой линии. Народу было так много, что проспект Бомарше был частично перекрыт и люди шли по проезжей части. Активисты выкрикивали лозунги в мегафон, а окружающие их хором повторяли. Фактически манифестация началась еще до сбора на площади Республики. И так было на всех семи улицах, которые ведут к этой площади.

Так как манифестация протеста проходила уже четвертый раз за 36 дней, то различные предприятия и организации уже изготовили большие транспаранты с их названиями. Самый большой был у театра «Комеди франсе».

Выделялись белыми халатами медики, формой пожарные и работники парижских аэропортов Орли и Шарль де Голь. На предыдущих манифестациях, в которых я участвовал, всегда были люди в советской или русской военной форме. Не стало исключением и это шествие. В окружении женщин с красными флагами был юноша в кожаной куртке и с красной звездой на кожаной кепке — вылитый чекист времен гражданской войны.

Из разговора с ним я узнал, что его зовут Виктор Филипяк, потомок польских мигрантов. Очень любит Россию и недавно приветствовал в аэропорту нашего президента. Он студент, но сейчас не учится, так как профессора их университета бастуют. Они поддерживают их борьбу и помогают им блокировать автобусные парки.

Вскоре началось шествие по проспекту Magenta в сторону Северного вокзала, а затем по улице Сен-Лазар до площади Святого Августина. Как всегда в колонне ехали микроавтобусы профсоюзов и партий, где по очень низким ценам продавали алкогольные и безалкогольные напитки и сандвичи. Из динамиков на этих микроавтобусах звучали песни. Вдоль улиц на пути следования стояли мангалы на которых жарили шашлыки.

Запомнились работники Renault, которые использовали десяток больших синих металлических ведер в качестве барабанов, привлекая к себе всеобщее внимание. Между идущими в колонне сновали люди, которые продавали и раздавали газеты и листовки, в основном коммунистические.

Все магазины и рестораны по пути движения работали. Были закрыты только банки, но их не пытались громить как 5 декабря, хотя и им не удалось избежать различные «пожелания», которые писали на их стенах.

Раньше по маршруту движения убирали абсолютно все, что можно бросать в полицию, а теперь оставили даже урны. На одном из перекрестков мужчины в желтых жилетах подожгли елки, лежащие среди мусорных пакетов, и ушли. Группа молодежи начала танцевать возле костра. Через несколько минут появились полицейские и грубо заставили их встать с поднятыми руками у двери в парадную на улице перпендикулярной маршруту движения, прикрывая их от остальной манифестации своим телами и щитами. Тогда трое их друзей сели на асфальт в нескольких метрах от парадной и стали выкрикивать требование их освобождения, поднимая вверх правую руку со сжатым кулаком. Увидя это, стали подходить люди из шествия. Полицейские постепенно оказались в кольце. После этого они отпустили молодых людей.

Как и все предыдущие шествия протестующих против пенсионной реформы и «желтых жилетов», это тоже закончилась стычками с полицией. Самые яростные столкновения произошли на бульваре Осман. Все было как обычно: полиция преграждала путь и пускала слезоточивый газ.

В этот раз газа было необыкновенно много — не было видно не только людей, но и даже дома на противоположной стороне бульвара. Обычно после его применения все плачут и трут глаза, а тут еще и кашляли. В отместку в полицейских летели куски от дорожного покрытия. Был выдернут из асфальта дорожный знак, разбита большая витрина, разбиты и замазаны краской дисплеи множества банкоматов в окрестностях.

Кроме того, полицейские жестоко избили медсестру из Союза работников секторов здравоохранения и социальной работы. Она требовала сохранения льгот при раннем выходе на пенсию.

???? C'est quoi ça ? je rêve ou bien un policier voyou qui s'acharne sur un manifestant à terre???? ! Immonde cette police !! #Retraites

@bi1192 #greve9janvier #Macron pic.twitter.com/2aixhKsQL5 — Le Général ???? (@LeGeneral00) January 9, 2020

В ходе стычек, по официальным данным полиции, было ранено 20 человек и задержано 27. Со стороны силовиков пострадавших нет.

Французская полиция воюет со своим народом с ноября 2018 года, когда началось движение «желтых жилетов». За это время она сумела убить 12 и ранить 350 французов. Количество убитых уже сравнялось с числом погибших пять лет назад при атаке террористов против редакции «Шарли Эбдо». Тогда Франции выражал соболезнования весь мир. Руководители многих западноевропейских стран прибыли тогда в Париж, а сейчас против большего по масштабам насилия, которое длится второй год, никто не протестует, ведь Париж не Киев, а Эммануэль Макрон — не Виктор Янукович.

Насколько увеличилась цифра «достижений» французской полиции после последней манифестации сказать пока нельзя, так как до сих пор нет данных из других регионов Франции. Уже известно, что в Руане резиновой пулей ранен журналист, а в Нанте полиция также применила слезоточивый газ.

Сейчас положение во Франции складывается в пользу бастующих: профсоюзам удалось остановить все восемь нефтеперерабатывающих заводов страны и с 8 января в бензинохранилища не поступает ни капли. Таким образом теперь все зависит от выдержки французских трудящихся, которые уже 37 дней не получают зарплату.