«Нафтогаз» планирует судиться с Россией из-за Крыма. События дня. ФАН-ТВ

Новые требования «Нафтогаза»
«Газовое перемирие» между Россией и Украиной продержалось меньше месяца. «Нафтогаз» решил подать новые иски к нашей стране по поводу потери активов в Крыму. Об этом рассказал исполнительный директор компании. По словам Юрия Витренко, сумму компенсации должны определить на заседании трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. Оно пройдет в конце этого года или же в следующем. Сумма иска — около 5 млрд долларов, а, если учитывать процент, то может достигнуть и 7 млрд. Подобные требования к России «Нафтогаз» предъявлял и несколько лет назад. Компания считает, что после законного воссоединения Крыма с нашей страной она потеряла немало средств и Москва должна их вернуть. Стоит отметить, что новые претензии Украины посыпались сразу после подписания договора о продлении транзита голубого топлива. Одно из главных условий соглашения — обнуление взаимных претензий друг к другу. Но, видимо, их накопилось немало.
Санкции Лондона
Из Евросоюза с новым собственным «черным списком». Великобритания готовит свой санкционный режим. Он может коснуться России, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии. Об этом сообщают журналисты Financial Times. По информации издания, в список попадут иностранцы, которые якобы причастны к нарушениям прав человека. Новые правила начнут действовать сразу после Brexit. Запланирован он на 31 января. Как пишет СМИ, Британии это необходимо, чтобы сохранить свои позиции после выхода из Евросоюза. А быть может Лондон хочет играть роль мирового лидера? В основе санкционной политики министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб хочет использовать принятые «поправки Магнитского». Они аналогичны принятым в США «актам Магнитского». Кстати, одним из авторов «поправок» был нынешний премьер Британии Борис Джонсон. Согласно документам, персоны нон грата не смогут получить лондонскую визу, а их активы на территории страны просто заморозят. Появится ли в стране свой черный список? Узнаем об этом уже в феврале. Россия может отреагировать на него также, как на американский «акт». Тогда принятый в США документ Россия назвала недружественным и провокационным.
Причины авиакатастрофы в Казахстане
Последняя авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за обледенения самолета. Воздушное судно находилось на стоянке около двух суток, и, скорее всего, за это время частично покрылось льдом. О такой версии крушения Fokker 100 рассказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
«Комиссия отмечает, что работы по обработке данного воздушного судна противообледенительной жидкостью были выполнены частично. По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора. Противообледенительной жидкостью крылья самолета не обрабатывались», — отметил замглавы правительства Казахстана.
Обледенение воздушного судна — основная версия, которую сейчас рассматривает специально созданная комиссия. Напомним, авиакатастрофа в Казахстане произошла 27 декабря 2019 года. Самолет Fokker 100 компании Bek Air выполнял рейс Алматы — Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в здание. В это время на борту находилось 98 человек. 12 из них погибли. Как сообщил Роман Скляр, работа Bek Air приостановлена на неопределенный срок. Сейчас в компании идут проверки. По ее результатам специалисты примут решение, пускать ли в будущем Bek Air на авиарынок.