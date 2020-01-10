«Нафтогаз» планирует судиться с Россией из-за Крыма. События дня. ФАН-ТВ

Новые требования «Нафтогаза» «Газовое перемирие» между Россией и Украиной продержалось меньше месяца. «Нафтогаз» решил подать новые иски к нашей стране по поводу потери активов в Крыму. Об этом рассказал исполнительный директор компании. По словам Юрия Витренко, сумму компенсации должны определить на заседании трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. Оно пройдет в конце этого года или же в следующем. Сумма иска — около 5 млрд долларов, а, если учитывать процент, то может достигнуть и 7 млрд. Подобные требования к России «Нафтогаз» предъявлял и несколько лет назад. Компания считает, что после законного воссоединения Крыма с нашей страной она потеряла немало средств и Москва должна их вернуть. Стоит отметить, что новые претензии Украины посыпались сразу после подписания договора о продлении транзита голубого топлива. Одно из главных условий соглашения — обнуление взаимных претензий друг к другу. Но, видимо, их накопилось немало.

Санкции Лондона Из Евросоюза с новым собственным «черным списком». Великобритания готовит свой санкционный режим. Он может коснуться России, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии. Об этом сообщают журналисты Financial Times. По информации издания, в список попадут иностранцы, которые якобы причастны к нарушениям прав человека. Новые правила начнут действовать сразу после Brexit. Запланирован он на 31 января. Как пишет СМИ, Британии это необходимо, чтобы сохранить свои позиции после выхода из Евросоюза. А быть может Лондон хочет играть роль мирового лидера? В основе санкционной политики министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб хочет использовать принятые «поправки Магнитского». Они аналогичны принятым в США «актам Магнитского». Кстати, одним из авторов «поправок» был нынешний премьер Британии Борис Джонсон. Согласно документам, персоны нон грата не смогут получить лондонскую визу, а их активы на территории страны просто заморозят. Появится ли в стране свой черный список? Узнаем об этом уже в феврале. Россия может отреагировать на него также, как на американский «акт». Тогда принятый в США документ Россия назвала недружественным и провокационным.