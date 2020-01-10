Шепелев шокировал сына Фриске подарком на день рождения

Москва, 10 января. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как однажды шокировал сына Платона шикарным подарком на день рождения.

Мальчик в 2015 году остался без матери — бывшая солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске скончалась из-за рака. Шепелев, по его словам, всячески старается баловать ребенка. Например, устраивает ему незабываемые дни рождения.

Так, на прошлый праздник он устроил целое представление — пригласил двух рыцарей в доспехах, которые решили сразиться во дворе дома.

«Лупили друг друга настоящими мечами так, что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь», — вспомнил телеведущий.

По словам Шепелева, Платона такая хоть и постановочная драка очень напугала. Мальчик никак не мог поверить отцу, который заверял, что это всего лишь актеры. Сам Шепелев признал, что переборщил с шоу, от которого даже взрослые пришли в ужас.

«Куда там ребенок — взрослые были в легком шоке», — констатировал он.

Следующий праздник телеведущий решил сделать поскромнее и организовал пиратскую вечеринку. В заключение он спросил подписчиков, какие они делают подарки своим детям.

Ранее певица Ольга Орлова, крестная мать Платона, рассказала о провалившейся попытке помириться с Шепелевым. Исполнительница призналась, что обеспокоена психологическим состоянием мальчика, который по воле отца не общается с родными людьми.

Недавно стало известно, что бывший гражданский муж Фриске собирается жениться на новой возлюбленной. Телеведущий рассказал, что познакомился с Екатериной Тулуповой благодаря своему сыну Платону.