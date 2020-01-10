Перенджиев не исключил связь между падением «Боинга» в Иране и поставками оружия с Украины

Москва, 10 января. Крушение украинского «Боинга» под Тегераном, жертвами которого стали 176 человек, могло стать следствием борьбы за теневые поставки оружия с территории Украины. С таким мнением выступил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Эксперт напомнил, что с началом конфликта в Донбассе Украина стала одной из стран с развитой сетью нелегального оборота оружия. При этом, отметил Перенджиев, криминал «связан и с государственными структурами».

«Ирану никто особо ничего не продает напрямую. Определенные поставки оружия могут происходить через Украину. Сегодня Украина — это некая теневая логистика, через которую идет перераспределение оружия в разные страны. Конечно, это только предположение, но, возможно, что авиакатастрофа каким-то образом связана с борьбой за теневой рынок Ирана», — сказал Александр Перенджиев в комментарии изданию «Политика сегодня».

Он подчеркнул: необходимо понимать, что США заинтересованы в том, чтобы чинить преграды для получения Ираном какого-либо вооружения, в том числе по теневым схемам. По мнению эксперта, убийство американцами генерала Касема Сулеймани стало поводом для «менеджеров с Украины» предложить теневые поставки оружия представителям Ирана.

«Можно предположить, что для таких контрактов и вылетали туда представители Ирана. Возможно, летели на Украину получить какие-то технологии… И, скорее всего, для того, чтобы эти сделки не состоялись, самолет был поврежден», — предположил эксперт.

При этом Перенджиев выразил уверенность, что самолет не был сбит ракетой. По его словам, лайнер получил повреждения в двигательной части — такие спецоперации, жертвами которых становились разработчики оружия из Ирана, проводились и ранее, причем под подозрение попадали спецслужбы США и Израиля.

Ранее эксперты отмечали, что заявления США по крушению украинского самолета свидетельствуют, что Штаты всячески изворачиваются и маневрируют, пытаясь перевести стрелки на Иран в поисках виновного в авиакатастрофе. При этом, по имеющимся данным, «Боинг» «Международных авиалиний Украины» мог сбить американский БПЛА на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через шесть минут после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Выживших в авиакатастрофе нет: погибли 176 человек, в том числе 167 пассажиров и девять членов экипажа.