Депутат Бальбек назвал иски Украины к России из-за Крыма «яростью со слезами на глазах»

Украина уже давно стоит на пути голословных обвинений и неадекватных требований к Российской Федерации, это уже часть основной политической линии Киева. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

Обновленные иски

НАК «Нафтогаз Украины» собирается обновить иски к Российской Федерации относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества на территории Крыма. Такое заявление сделал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В октябре 2016 года семь компаний группы «Нафтогаз» инициировали арбитражное производство против России относительно возмещения ущерба, который якобы был причинен «незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму».

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — пять миллиардов без учета процентов. Но с процентами это уже больше семи миллиардов долларов», — заявил Витренко.

Кроме того, Витренко выразил надежду, что решение суда в Гааге по этому делу пройдет в конце 2020 года или в начале 2021 года.

«Ярость со слезами на глазах»

По мнению депутата Руслана Бальбека, Киев не сегодня встал на путь голословных обвинений и неадекватных требований к РФ.

«Это уже часть всей политической линии украинских элит. Идет зондирование наших позиций по всем направлениям по принципу «а вдруг согласятся?» Украинские политики соревнуются между собой в требованиях к Москве, но я бы это назвал «яростью со слезами на глазах». Ведь сколько ни требуй и ни подавай иски в суды — Крым уже не вернуть», — пояснил Руслан Бальбек.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что Украина не перестанет подавать иски в международные инстанции. При этом суммы будет только расти.

«Эта история будет вечной. До тех пор, пока Украина (или то, что от нее останется) не признает Крым российским, иски будут подаваться всегда и по любому поводу. Каждый год суммы будут, само собой, нарастать. Что Киеву еще делать-то?» — заключил Владимир Корнилов.

Украина и Российская Федерация путем долгих обсуждений смогли заключить соглашение по продлению транзита российского газа на европейскую территорию на пять лет. Планируется, что в наступившем году через украинскую территорию пройдет 65 миллиардов кубометров газа, а последующие четыре года российская компания «Газпром» будет прокачивать уже по 40 миллиардов кубометров голубого топлива. При этом в «Нафтогазе» новый контракт с Россией назвали самым выгодным в истории Украины.

При этом, стоит обратить внимание, что «Газпром» выплатил Киеву три миллиарда долларов, которые «Нафтогаз» отсудил у российской стороны по решению Стокгольмского арбитража. Украина со своей стороны отозвала все иски против российского газового гиганта и отменила штраф, который ранее был введен украинским антимонопольным органом.

В свою очередь, член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов ранее призвал не поддаваться на ухищрения Украины в газовом вопросе. Москва ищет разумный компромисс в переговорном процессе.