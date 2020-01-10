Тобрук отправил в освобожденный от боевиков ПНС Сирт гуманитарную помощь

Сирт, 10 января. Столица одноименного муниципалитета в Ливии получила от Временного правительства, заседающего на востоке страны, топливо, наборы медикаментов и продовольствие.

В составе конвоя прибыло 35 грузовиков с необходимой провизией, а также 9 машин с бензином. Помощник министра внутренних дел Временного правительства Бахлюль Сейд подтвердил, что груз доставлен в отбитый у террористов бандформирований ПНС Сирт в четверг, 9 января. Помощь разделили на три партии, которые появились в городе уже во второй половине дня.

В первую очередь в город отправили медикаменты. Их передали сотрудникам больницы Ибн Сина. Руководящий совет Сирта распределил поставки продовольствия и топлива между магазинами и станциями автозаправок. Временное правительство в Тобруке сосредоточено на ликвидации топливного кризиса, возникшего при захвате города группировками ПНС.

Ливийская национальная армия (ЛНА) освободила Сирт от боевиков в понедельник, 6 января. Местные жители, уставшие от террора ПНС, встретили военных с благодарностью. Операция ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара заняла всего три часа. Военные действия развернули с нескольких сторон, в том числе с моря. При этом большинство находящихся в городе боевиков сложили оружие или перешли на сторону армии.

Напомним, с 2014 года ЛНА под командованием Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом. Так называемое «правительство» в Триполи сотрудничает с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.