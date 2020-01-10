Триполи, 10 января. Трое турецких военных погибли в Ливии, еще шестеро пострадали.

Тела погибших солдат доставили в подконтрольный террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии город Мисурата для дальнейшей транспортировки в Турцию. Раненые находятся в больнице города Налут.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил военных страны в Ливию по запросу триполитанского «правительства». По его словам, турецкие военные будут заниматься координацией ПНС Ливии.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари ранее сообщил, что основная часть бойцов ПНС Ливии — наемники, отправленные турецким президентом. По его словам, наемники составляют 70% сил ПНС.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало расследование, посвященное турецкому вмешательству в Ливию. Выяснилось, Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго. Кроме того, турецкая сторона отправляет в Ливию через Тунис сирийских джихадистов.