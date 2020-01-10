Террорист №1 хотел взорвать «Боинг» на границе Ирана и Турции. Колонка Олега Щукина

В неофициальном зачете «террористов №1» на планете несколько дней назад появился новый лидер — 45-й президент США Дональд Трамп.

Он так активно и долго боролся против терроризма, побеждая его и на словах, и на деле, что сам превратился в террориста. Сперва отдав приказ на уничтожение Абу Бакра аль-Багдади — хотя там было полное повторение фейкового сценария с Усамой бен Ладеном, даже ничего нового придумывать не пришлось, вплоть до финальных «концов в воду». А потом — и Касема Сулеймани.

И если аль-Багдади, который самолично пальцем никого не тронул, все-таки был руководителем и идеологом террористической организации «Исламское государство»1, запрещенной в РФ, то Сулеймани являлся высокопоставленным иранским военным, возглавлявшим спецназ «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Дом разделенный не устоит

Заметим, что КСИР, который возглавляется лично аятоллой Хаменеи, — это государствообразующий институт Исламской Республики Иран, типа ВКП(б) сталинского образца в Советском Союзе. Никто на внутриамериканском уровне ни Иран, ни КСИР, ни «Аль-Кудс» террористами официально не признавал, а личное мнение Трампа и его госсекретарей по этому поводу — весьма шаткое юридическое основание.

В общем, известная история: победитель дракона сам становится драконом. Тем более, как не стать террористом, возглавляя самое террористическое в мире после Второй мировой войны государство — Соединенные Штаты? Американцы, напрямую или через свои прокси-структуры, за последние 75 лет уничтожили десятки, если не сотни миллионов людей. Не говоря уже о миллиардах несчастных, обобранных американскими банками и отравленных транснациональными корпорациями…

«Глобальное лидерство», оно такое: без насилия, подавления и крови не работает. Недаром говорят, что у каждого президента США должна быть «своя война». В случае Трампа удивляет не то, что он стал «террористом номер один» на международной арене, а то, насколько долго он продержался в образе «президента-бизнесмена».

Впрочем, американцы нынче не те. И президент у них — не тот. Настоящей войны против Ирана у него пока не получается. А получается какая-то ерунда, описанная еще Салтыковым-Щедриным в сказке «Медведь на воеводстве»: «Его прислали злодейства чинить, а он — чижика съел!».

Так и здесь: Трампа поставили Америкой править, а он — Сулеймани убил. Да еще после ответной иранской ракетной атаки по военным базам США заявил: мол, все хорошо, все в порядке, ни один «джи-ай» не пострадал, можно и нужно садиться за стол переговоров с официальным Тегераном. Даже просьбу соответствующую в ООН послал. В ООН, Карл! В ту самую ООН, которую он, Трамп, всячески третировал…

А Конгресс ему вдогонку: «Дональд, не смей воевать с Ираном без нашего разрешения!» Трамп: «Да я и не…» Конгресс: «Импичмента захотел? Не смей!» В общем, бардак. «Дом, разделенный в основании своем, не устоит», — за две тысячи лет эта евангельская мудрость не перестала быть истинной.

Хотя с ситуацией вокруг убийства Сулеймани в частности и вокруг Ирана в целом все далеко не так ясно и законченно.

Концептуальное поражение США

Надо понимать, что бешеная эмиссия центробанков, ежегодно печатающих триллионы долларов, евро и других фиатных валют, — это не «спасение от мирового кризиса». Это — относительно мирный процесс передела собственности через данные эмиссионные центры. Его масштабы указывают, что этот процесс касается не только Америки или Европы, — он касается всего мира. И Ближнего Востока, где добывается больше половины нефти и газа на планете, — в первую очередь.

Бригадный генерал КСИР Касем Сулеймани так или иначе имел в этом регионе свою, и весьма значительную, «зону контроля». Более того, активно расширял ее, параллельно превращаясь из иранского в общешиитского военно-политического лидера. Вряд ли в Тегеране, да и в Кумах, всем это нравилось. Не говоря уже про Вашингтон и столицы ближневосточных государств.

Версия о «кроте», который якобы находился в ближайшем окружении Сулеймани и сдал его американцам, напрямую или через посредничество третьих спецслужб, очевидно, не имеет ничего общего с действительностью. Точнее, это обстоятельство никак не могло повлиять на принятие принципиального решения о данной операции.

Тот же факт, что командира «Аль-Кудс», за которым, пусть с перерывами, но чуть ли не четверть века безуспешно охотились спецслужбы США, Израиля, Саудовской Аравии и ряда других государств мира, изрубили вместе с его спутниками в ночь со 2 на 3 января 2020 года «клинками шайтана» (поражающие элементы ракеты AGM-114 Hellfire представляют собой шесть раскладывающихся лезвий) возле международного аэропорта Багдада, свидетельствует прежде всего о том, что «охранная грамота» ему была отменена на самом высоком уровне. О том же говорит и дальнейшее развитие событий — те действия, которые были предприняты и с американской, и с иранской стороны.

«Война за наследство» убитого генерала на Ближнем Востоке (и не только там), конечно, может принять самые разные формы, но в целом перед нами — концептуальное поражение для США, создавших своей террористической акцией еще одного шиитского мученика за веру и свободу.

Гипотеза о плане Б

«Подводных камней» в данной связи обнажится еще немало. Одним из них, несомненно, должна была стать катастрофа очередного «Боинга» — на этот раз принадлежавшего компании «Международные авиалинии Украины» Boeing-737-8KV, выполнявшего утром 8 января рейс PS752 по маршруту Тегеран—Киев. Катастрофа произошла через 6 минут после вылета из аэропорта иранской столицы, и в ней погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа (если не считать одного так и не полетевшего украинца, страстного поклонника Евромайдана).

В данной связи привлекает к себе внимание то обстоятельство, что первоначально версия о теракте исключалась, в том числе и Украиной. Но буквально в течение нескольких часов ситуацию «переиграли», подключив к ней ряд высокопоставленных западных политиков, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Они обвинили в данной трагедии Иран, якобы сбивший «Боинг-737» ракетой ПВО российского производства. Правда, Джонсон оговорился, что удар мог быть непреднамеренным с иранской стороны — видимо, подразумевая, что ЗРК «Made in Russia» могли сработать и «по тайной команде из Кремля», даже без участия иранских военных…

В этой связи позволю себе присоединиться к следующей гипотезе. Повторюсь, что все это — лишь гипотеза, хотя и основанная на некоторых фактах. Полную картину происшедшего, как подсказывает опыт с малайзийскими «Боингами», удастся установить очень нескоро, если вообще удастся.

Потерпевший катастрофу самолет, как известно, накануне трагедии проходил техобслуживание, при этом разрушение лайнера произошло не в воздухе, как от разрыва ракеты, а при ударе об землю. Уже эти данные намекают на то, что в «Боинге-737» мог прогреметь взрыв и что на его борту была недавно установленная «закладка».

Первоначальная же западная реакция «версия теракта исключается» была связана с тем, что «Боинг» по неустановленной причине был взорван гораздо раньше запланированного времени (не из-за часовой ли задержки на взлетной полосе в Тегеране?). Это случилось сразу после вылета, а не в районе ирано-турецкой границы, которую самолет должен был пересечь.

Если бы рейс PS-752 рухнул на границе, легко можно представить себе дальнейшее развитие событий и его последствия для российско-ирано-турецкого альянса на Ближнем Востоке. Старая ссора Тегерана и Анкары вспыхнула бы с новой силой, и уникальный «тройственный союз» был бы разрушен — с поистине катастрофическими последствиями для всего региона.

Но лайнер взорвался почти у самой иранской столицы — это прозрачный намек на то, что ни Тегеран, ни тем более Анкара к трагедии не причастны. Да и «черные ящики» оказались в руках иранцев. Поэтому украинцы, да и некоторые другие заинтересованные стороны, поспешили «отмазаться» от версии теракта: мол, это была техническая неисправность, ничего интересного или подозрительного в этом нет, листайте дальше!

Но не тут-то было! Из «центра управления полетами и терактами» через считанные часы, видимо, прилетела обязательная к исполнению директива с планом Б, реализацию которого мы, судя по всему, и будем наблюдать в ближайшее время. А уже по ходу событий — выяснять, кому выгодно, кто виноват и что делать.

1 Организация запрещена на территории РФ.