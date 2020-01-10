Раскольник Филарет отозвал свою подпись под документом о создании ПЦУ

Киев, 10 января. Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под документом, который стал основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины. Об этом сообщила пресс-служба неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Отмечается, что соответствующее письмо Филарет направил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому.

«Филарет сообщил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018 года», — говорится в сообщении на сайте раскольничьей УПЦ КП.

Напомним, в конце 2018 года в Киеве состоялся собор, где была образована новая неканоническая структура — «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Она была сформирована в результате слияния двух раскольничьих церквей — УПЦ КП под руководством Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей выдал ПЦУ томос об автокефалии, однако фактически «Православная церковь Украины» оказалась полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.