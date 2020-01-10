Москва, 10 января. Известная украинская певица Вера Брежнева шокировала фанатов «небритым лицом», выложив в Instagram селфи с усами.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении становится понятно, что усы накладные или же нарисованы при помощи Photoshop. Густая черная растительность под носом артистки весьма сильно контрастирует с ее светлыми волосами и строгим взглядом, который лишь добавляет фотографии комический эффект, передает Пятый канал.

«Когда в отпуске лень бриться», — говорится в шутливой подписи на снимке.

Как сообщали СМИ, бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» отправилась в отпуск на новогодние праздники вместе со своим мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой. Неделю назад Брежнева поздравила всех с Новым годом и при этом пожелала самой себе крепкого здоровья. Она также отметила, что 2019 год оказался продуктивным «по всем фронтам» и выразила надежду на то, что 2020-й окажется таким же.

Ранее певица выложила редкое фото, где можно увидеть членов ее семьи. На снимке изображена мать звезды Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория, их дочери, а также муж Брежневой Константин Меладзе. Этот пост развеял слухи о том, что в отношениях между супругами произошел разлад.

Подписчики «блондинки из «ВИА Гры» обратили внимание на то, что она удалила из соцсетей все совместные фотографии с мужем, однако певица опровергла все домыслы о ссоре на фоне измены. Она шутливо заметила, что Меладзе слишком занятой, поэтому у него не остается времени на других женщин.