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Простаков считает, что вторжение США на Ближний Восток обернулось катастрофой для региона

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Простаков считает, что вторжение США на Ближний Восток обернулось катастрофой для региона

Москва, 10 января. Присутствие американских военных на Ближнем Востоке обернулось катастрофическими последствиями для населения этого региона, заявил эксперт Фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Страны Ближнего Востока выступили с требованием к США вывести американский военный контингент из региона. Первой с подобным заявлением выступила Сирия. США оккупировали часть территории САР для незаконного выкачивания нефти. При этом Вашингтон активно поддерживает террористические группировки на этой территории, погружая страну в хаос.

После убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани силами США и американских ракетных ударов по территории Ирака и Сирии против присутствия США в регионе выступили Багдад и Тегеран.

Однако Вашингтон проигнорировал законные требования государств вывести американских военных с их территории. В ответ Вашингтон решил ввести санкции. Президент США Дональд Трамп анонсировал ограничительные меры в отношении Ирана на фоне ракетных ударов.

Простаков напомнил, что до 2003 года Ближний Восток был процветающим регионом, ровно до тех пор, пока туда не заявились США под прикрытием «борьбы с терроризмом». Фактически Вашингтон превратил регион в сырьевой придаток и выкачивает энергетические ресурсы.

«Присутствие США на Ближнем Востоке стало катастрофой для иракской государственности, стало катализатором ожесточенных этнических и религиозных конфликтов, нарушило безопасность не только региона, но и всего мира», ― заявил эксперт в комментарии «Инфореактору».

Политолог назвал естественными требования ближневосточных государств к США покинуть регион. Они являются следствием элементарного желания стран выжить, подчеркнул эксперт. Однако Простаков уверен, что даже если весь американский контингент покинет Ближний Восток, это не восстановит в миг прежний порядок в регионе.

«Американцы уже создали такую ситуацию, что даже их полный уход не решит всех проблем Ближнего Востока. Разрушенная инфраструктура, спровоцированные конфликты, напряженные отношения соседних государств, дискредитация самого их существования в их современных границах и угроза мировой экономике и безопасности — таково тяжелое наследие вмешательства США в региональную политику», ― добавил политолог.

Простаков заявил, что вывод американских военных с Ближнего Востока является минимальным требованием для стабилизации ситуации в регионе. Однако этого условия еще недостаточно для полного возвращения мира и спокойствия в этих странах.

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